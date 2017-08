Madrid Dominasi Kandidat Pemain Terbaik FIFA

NYON, WOL – FIFA telah mengumumkan 24 kandidat untuk penghargaan Pemain Terbaik Dunia atau Best FIFA Men’s Player. Seperti biasa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masuk dalam kandidat.

Dilansir dari situs resmi FIFA, Jumat (18/8), pemain lain yang masuk kandidat adalah Paulo Dybala dan Gianluigi Buffon (Juventus). Harry Kane, top skor Liga Premier dua musim terakhir, juga masuk dalam nominasi.

Tampil dominan di Liga Champions dan La Liga musim lalu, Madrid diwakili tujuh pemain. Selain Ronaldo, ada Luka Modric, Toni Kroos, Keylor Navas, Sergio Ramos, Dani Carvajal dan Marcelo.

Neymar, mantan bintang Barcelona yang kini menjadi punggawa Paris Saint-Germain (PSG), pun menjadi salah satu kandidat. Lionel Messi dan Luis Suarez tak ketinggalan masuk nominasi. Uniknya, Andres Iniesta yang hanya bermain 13 kali sebagai starter musim lalu juga terpilih.

Nantinya, FIFA akan menciutkan nominasi menjadi tiga setelah diadakan pemungutan suara pada 21 Agustus hingga 7 September mendatang. Kapten dan pelatih tim nasional dan perwakilan media mendapatkan hak suara.

24 Kandidat Pemain Terbaik Dunia FIFA:

Real Madrid: Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Luka Modric, Keylor Navas, Toni Kroos, Marcelo

Barcelona: Andres Iniesta, Lionel Messi, Luis Suarez

Juventus: Gianluigi Buffon, Paulo Dybala

Bayern Munich: Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Arturo Vidal

Chelsea: Eden Hazard, N’Golo Kante

Borussia Dortmund: Pierre-Emerick Aubameyang

AC Milan: Leonardo Bonucci

Atletico Madrid: Antoine Griezmann

Man United: Zlatan Ibrahimovic

Tottenham Hotspur: Harry Kane

PSG: Neymar

Arsenal: Alexis Sanchez

Here are the 2⃣4⃣ candidates for #TheBest FIFA Men’s Player 2017 💪 pic.twitter.com/cJIfVGocCw

— FIFA.com (@FIFAcom) August 17, 2017