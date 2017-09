Lukaku Berjasa Antar Belgia ke Piala Dunia

PIRAEUS,WOL – Belgia memastikan tiket putaran final Piala Dunia 2018, berkat kemenangan atas Yunani 2-1 di Karaiskaki Stadium, Piraeus, Senin (4/9). Tim asuhan Roberto Martinez menjadi tim Eropa kedua yang lolos selain tuan rumah Rusia.

Kepastian lolosnya Belgia ditentukan lewat drama dalam lima menit. Setelah Jan Vertonghen membuka skor bagi tim tamu pada menit 70, Yunani membalas lewat aksi Zeca tiga menit kemudian.

Tampil gemilang bersama Manchester United di level klub, Romelu Lukaku menularkan ketajamannya bersama tim nasional. Menit 74, Lukaku mencetak gol kemenangan dan bersejarah Setan Merah. Belgia unggul delapan poin atas Bosnia-Herzegovina dengan dua laga tersisa. Praktis, Eden Hazard cs sudah tidak terkejar lagi di puncak Grup H.

Di Grup B, jawara Eropa Portugal menang tipis atas Hungaria 1-0. Kendati melawan 10 pemain, Portugal hanya mampu mencetak satu gol dari kaki Andre Silva. Portugal tetap berada di posisi kedua grup dengan selisih tiga poin dari Swiss.

Di Amsterdam, Belanda sukses mengandaskan Bulgaria 3-1 sekaligus menjaga peluang lolos ke Rusia tahun depan. Di hadapan pendukungnya sendiri yang memadati Amsterdam Arena, Arjen Robben mencetak satu gol dan dua lainnya diborong oleh Davy Proepper.

Hasil Kualifikasi Senin (4/9):

Grup A: Belarus vs Swedia 0-4, Belanda vs Bulgaria 3-1, Prancis vs Luxembourg 0-0

Grup B: Kep Faroe vs Andorra 1-0, Hungaria vs Portugal 0-1, Latvia vs Swiss 0-3

Grup H: Estonia vs Siprus 1-0, Gibraltar vs Bosnia-Herzegovina 0-4, Yunani vs Belgia 1-2

Grup I: Kroasia v Kosovo 1-0

(wol/aa/sway/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL