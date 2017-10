Jerman Sempurna, Inggris dan Polandia Lolos

Kaiserslautern, WOL – Sempurna! Demikian perjalanan Timnas Jerman sepajang kualifikasi Piala Dunia 2018 Grup C. Menjamu Azerbaijan di Stadion Fritz Walter, Senin (9/10) dini hari, Der Panzer menang telak 5-1.

Pelatih Joachim Loew memang banyak merotasi pemain plus memilih untuk tidak memainkan beberapa bintang semisal Mesut Ozil dan Toni Kroos. Pun begitu, lapis kedua yang dimainkan tetap memberi performa gemilang.

Der Panzer membuka skor di menit delapan melalui gol backheel Leon Goretzka. Azerbaijan tak terduga berhasil menyamakan skor melalui gol Ramil Sheydayev di menit 34 dengan memanfaatkan cedera Skhodran Mustafi.

Setelah Mustafi digantikan oleh Matias Ginter, permainan Jerman kian solid dan menambah gol lewat aksi Sandro Wagner, Antonio Rudiger, Leon Goretzka, dan Emre Can. Hasil ini memastikan rekor sempurna Jerman dalam 10 pertandingan tanpa kekalahan. Der Panzer meraih nilai 30 dengan selisih gol 43-4.

Di Grup F, Inggris tertolong gol penalti Harry Kane. Alhasil, Three Lions menang atas Lithuania 1-0 dan lolos otomatis ke Rusia. Inggris akan didampingi Slovakia yang mengalahkan Malta 3-0. Nasib sial dialami Skotlandia yang berpeluang lolos lewat jalur playoff andai mengungguli Slovenia. Hanya saja, Skotlandia cuma mampu imbang 2-2.

Di Grup E, Polandia menemani Jerman dan Inggris langsung terbang ke Rusia berkat keberhasilan menumbangkan Montenegro 4-2. Keempat gol Polandia dicetak oleh Krzysztof Maczynski, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, dan bunuh diri Filip Stojkovic. (wol/aa/sway/ls/data2)

Hasil Kualifikasi Senin (9/10):

Grup C: Rep Ceko vs San Marino 5-0, Jerman vs Azerbaijan 5-1, Norwegia vs Irlandia Utara 1-0

Grup E: Denmark vs Rumania 1-1, Kazakhstan vs Armenia 1-1, Polandia vs Montenegro 4-2

Grup F: Lithuania vs Inggris 0-1, Slovakia vs Malta 3-0, Slovenia vs Skotlandia 2-2

Editor: AUSTIN TUMENGKOL