Impian Wawrinka Terwujud

NEW YORK, WOL – Stanislas Wawrinka sukses merebut gelar juara AS Terbuka 2016, Senin (12/9). Unggulan ketiga asal Swiss ini menundukkan juara bertahan Novak Djokovic (Serbia) untuk mengantongi titel AS Terbuka perdananya.

Wawrinka butuh empat set untuk memastikan kemenangan. Petenis berusia 31 tahun ini menang 6-7 (1), 6-4, 7-5, 6-3 sekaligus mengoleksi gelar grand slam ketiga sepanjang karirnya. Sebelumnya, Wawrinka pernah menjuarai Australian Terbuka 2014 dan Prancis Terbuka 2015.

Kemenangan atas Djokovic membuat rekor pertemuan Wawrinka sedikit membaik menjadi 4-11 dengan The Djoker masih unggul. Namun, Wawrinka membuktikan tak kalah kelas dengan Djokovic di final. Sepanjang laga, Wawrinka mengandalkan reli-reli panjang dan sesekali diwarnai pukulan brilian.

“Anda pemain yang lebih berani. Dia memang layak atas gelar ini. Selamat,” kata Djokovic yang sempat mendapat perawatan medis akibat jempol kedua kakinya terluka.

“Hasil yang luar biasa. Saya datang ke sini tanpa ekspektasi akan bisa juara. Saya hanya ingin bermain bagus dan memenangi setiap pertandingan,” kata Wawrinka yang membawa pulang hadiah uang 3,5 juta dolar AS atau setara Rp46,01 miliar.(wol/aa/dailymail)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

