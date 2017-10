Hebat! Islandia Lolos Piala Dunia Perdana

Reykjavík, WOL – Timnas Islandia mencetak sejarah baru bagi negaranya, setelah melangkah ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kali. Islandia dipastikan menjadi satu dari sembilan tim asal Eropa yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.

Hal itu dipastikan begitu Islandia menjadi juara Grup I dengan mengalahkan Kosovo 2-0 di Stadion Laugardalsvoellur, Selasa (10/10) dini hari. Dua gol kemenangan Islandia dicetak Gylfi Sigurdsson dan Johann Berg Gudmundsson.

Dari grup ini, perempatfinalis Euro 2016 itu akan didampingi Kroasia. Luka Modric cs menang atas Ukraina 2-0 dan meraih tiket playoff. Dua gol Kroasia diborong oleh Andrej Kramaric yang juga striker Hoffenheim di Bundesliga.

Kejutan terjadi ketika Wales kalah 0-1 dari Irlandia. Alhasil, Piala Dunia 2018 mendatang tidak akan diikuti Gareth Bale cs. James McClean menjadi pengubur mimpi bagi Wales dengan golnya di babak kedua.

Di Grup G, Italia memenuhi ambisi meraih poin penuh. Melawan Albania, Gli Azzurri menang berkat gol tunggal Antonio Candreva. Tim asuhan Gian Piero Ventura pun akan berjuang lagi di fase playoff. Juara grup disandang Spanyol yang menang susah payah atas Israel 1-0. Gol tunggal La Furia Roja dicetak oleh Asier Illaramendi. (wol/aa/bbc/ls/data2)

Hasil Kualifikasi Selasa (10/10):

Grup D: Moldova vs Austria 0-1, Serbia vs Georgia 1-0, Wales vs Irlandia 0-1

Grup G: Albania vs Italia 0-1, Macedonia vs Liechtenstein 4-0, Israel vs Spanyol 0-1

Grup I: Finlandia vs Turki 2-2, Islandia vs Kosovo 2-0, Ukraina vs Kroasia 0-2

Editor: AUSTIN TUMENGKOL