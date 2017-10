Harapan Italia Tinggal Playoff

TURIN, WOL – Hanya bermain imbang dengan Macedonia, Italia kini tinggal berharap lolos ke Piala Dunia 2018 lewat jalur playoff. Gli Azzurri bermain imbang 1-1 saat menjamu Macedonia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa Grup G, Sabtu (7/10).

Menjamu tuan rumah di Olimpico, Turin, Italia sebenarnya unggul lebih dulu ketika Giorgio Chiellini menyelesaikan umpan Ciro Immobile. Sayang, poin penuh Italia sirna ketika Aleksandar Trajkovski sukses membobol gawang Gianluigi Buffon.

Hasil ini membuat Italia harus berjuang ke Rusia lewat jalur playoff. Italia tertahan di posisi kedua dengan 20 poin dari sembilan laga atau tertinggal lima angka dari Spanyol. Tiket Piala Dunia sukses diraih Spanyol yang mengalahkan Albania 3-0. Ketiga gol Matador disumbangkan oleh Isco, Rodrigo, dan Thiago Alcantara.

“Pekan ini sempat memberi kami kehilangan fokus dengan masalah internal di negara kami. Syukurlah kami bisa mengatasinya dan kemenangan ini. Kami menuntaskan tugas lolos ke Piala Dunia lagi dan Italia yang bermain imbang mempermudah target tersebut,” kata pelatih Julen Lopetegui yang menjamin penampilan Spanyol ke-11 secara beruntun di Piala Dunia.



Di Grup D, Wales membuka jalan lolos ke Rusia saat The Dragons menang atas tuan rumah Georgia 1-0. Tanpa Gareth Bale, Wales harus bersusah payah meraih kemenangan sebelum akhirnya Tom Lawrence menjaga asa negaranya.

Meski berada di peringkat kedua, Wales masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2018 atau merebut jatah playoff. Di laga pamungkas, pasukan Chris Coleman akan menghadapi Irlandia dan Serbia yang berada di puncak jumpa Georgia. Serbia masih memimpin grup dengan selisih satu poin dari Wales.

Hasil Kualifikasi Sabtu (7/10)

Grup D: Georgia vs Wales 0-1, Austria vs Serbia 3-2, Irlandia vs Moldova 2-0

Grup G: Italia vs Macedonia 1-1, Liechtenstein vs Israel 0-1, Spanyol vs Albania 3-0

Grup I: Kroasia vs Finlandia 1-1, Kosovo vs Ukraina 0-2, Turki vs Islandia 0-3

