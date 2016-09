Emery Merendah, Wenger Putar Otak

PARIS, WOL – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Unai Emery, mengungkapkan rasa hormatnya pada pelatih Arsenal, Arsene Wenger, dan memprediksi terjadi perang taktik saat kedua tim bertarung di Liga Champions, Rabu (14/9) dini hari nanti.

PSG akan menjamu The Gunners di Parc des Princes, setelah menjalani awal musim kurang meyakinkan di liga domestik. Le Parisiens belum pernah mengalahkan Arsenal dan satu-satunya pertemuan terjadi di semifinal Piala Winners 1993/1994. Kala itu, Arsenal menang 2-1.

“Akan sangat penting menguasai bola dan mampu mencari posisi menyerang, dan lalu bertahan saat kita kehilangan bola. Ini akan jadi permainan taktik yang luar biasa, dan sebuah pertandingan luar biasa dengan pemain luar biasa,” ujar Emery baru-baru ini.

“Saya mengagumi Arsene atas hasil dan kemampuannya bekerja di klub seperti Arsenal untuk waktu yang lama, seperti (Alex) Ferguson di Manchester United. Semua orang ingin berada di situasi ini,” lanjut mantan pelatih Sevilla tersebut.

Sempat tersendat di awal musim, tim asuhan Wenger mulai menunjukkan permainan konsisten dengan mengalahkan Watford dan Southampton pada dua pertandingan terakhir di Liga Premier.

Jelang laga melawan PSG, Arsena dilanda badai cedera. Krisis terjadi di lini pertahanan di mana Laurent Koscielny menambah daftar cedera tim asal London tersebut. Karena itu, Wenger kemungkin memainkan duet Rob Holding dan Shkodran Mustafi di lini pertahanan.

Selain itu, Santi Cazorla bisa jadi didampingi Mohamed Elneny untuk mengatur tempo serangan bersama Mesut Ozil. Di lini depan, Wenger harus memilih antara Lucas Perez dan Olivier Giroud sebagai starter.(wol/aa/espn/livescore/data2)

Jadwal Rabu (14/9)

Grup A: Basel vs Ludogorets Razgrad, PSG vs Arsenal *SCTV pkl 01.45 WIB

Grup B: SC Benfica vs Besiktas, Dynamo Kiev vs Napoli

Grup C: Barcelona vs Glasgow Celtic, Manchester City vs M’gladbach

Grup D: Bayern Munich vs Rostov, PSV Eindhoven vs Atl Madrid

Jadwal Kamis (15/9)

Grup E: Bayer Leverkusen vs CSKA Moscow, Tottenham Hotspur vs AS Monaco

Grup F: Legia Warsaw vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Sporting CP *SCTV pkl 01.45

Grup G: Club Brugge vs Leicester City, FC Porto vs Copenhagen

Grup H: Juventus vs Sevilla, Lyon vs Dinamo Zagreb

