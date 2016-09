Ego Mourinho Bisa Lukai Timnya Sendiri

MANCHESTER, WOL – Jose Mourinho mengeluarkan kritik secara terbuka terhadap para pemain Manchester United, setelah kekalahan 1-3 dari Watford pekan lalu. Mantan bintang Arsenal, Martin Keown, menilai ego Mourinho telah melukai para pemain.

Luke Shaw menjadi salah satu sasaran tudingan Mourinho serta beberapa pemain senior MU lainnya. Mereka pun terkejut karena karisma Mourinho seketika hilang di mata para pemain Setan Merah.

Moral para pemain diklaim dalam titik terendah dan Keown yakin Mourinho harus mengambil sebagian tanggung jawab, ketimbang menyalahkan para pemainnya. Disebutkan, Mourinho harus melihat dirinya dan berhenti menyalahkan orang lain.

“Mourinho bisa membangun hubungan spesial dengan pemain, memberi mereka kepercayaan diri atau sebaliknya malah membawa kehancuran. Dia menyalahkan pemain dan menjauhkan dirinya dari persoalan di saat pemain membutuhkannya,” ujar Keown baru-baru ini.

Keown menegaskan situasi yang ada bukan tentang Mourinho, melainkan tentang Manchester United. Karena itu, mantan bek Three Lions itu menegaskan The Special One harus mengesampingkan egonya dengan merangkul sembari mencari solusi terbaik.

Jamie Redknapp, pengamat sepakbola lainnya, juga melayangkan kritik kepada Mourinho. Mantan punggawa Liverpool ini mengecam sikap Mou yang menyalahkan Luke Shaw. Redknapp yakin hal yang sama tidak akan berani dilakukan kepada Zlatan Ibrahimovic.

“Saya tidak yakin dia akan berani melakukan hal yang sama untuk pemain seperti Zlatan Ibrahimovic. Itu sebenarnya merupakan kesalahan Mourinho dan biasanya dia memang dengan cepat bisa menggesernya dengan menyalahkan orang lain,” sindir Redknapp.(wol/aa/dailymail/data1)

