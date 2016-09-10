Duo Yamaha Terdepan

MISANO, WOL – Duet pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo (foto) dan Valentino Rossi, akan mengawali lomba di Sirkuit Misano di posisi terdepan, setelah mendominasi sesi kualifikasi MotoGP San Marino, Sabtu (10/9).
Menempati posisi terdepan, Lorenzo mencatat rekor tersendiri. Secara total, X-Fuera sudah 64 kali berada di garis terdepan. Sang juara bertahan melupakan hasil buruk di seri sebelumnya dengan menjadi pebalap tercepat hasil mencatat waktu 1 menit 31.868 detik.
Rossi menempel di belakangnya dengan selisih +0.348 detik disusul Maverick Vinales (Suzuki Ecstar). Jagoan Repsol Honda, Marc Marquez, berada di urutan keempat dengan waktu 1 menit 32,381 detik. Komposisi lima besar dilengkapi oleh Michele Pirro yang membela Ducati Team sebagai pengganti Andrea Iannone yang cedera.
Dani Pedrosa, rekan setim Marquez yang sesama rider Spanyol, berada di peringkat delapan, sedangkan dua pebalap di depannya adalah Andrea Dovizioso (Ducati Team) dan Cal Crutchlow (LCR Honda).
Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino
Jorge Lorenzo Spanyol/Movistar Yamaha 1:31.868
Valentino Rossi Italia/Movistar Yamaha 1:32.216
Maverick Viñales Spanyol/Suzuki Ecstar 1:32.381
Marc Marquez Spanyol/Repsol Honda 1:32.443
Michele Pirro Italia/Ducati Team 1:32.467
Andrea Dovizioso Italai/Ducati Team 1:32.677
Cal Crutchlow Inggris/LCR Honda 1:32.743
Dani Pedrosa Spanyol/Repsol Honda 1:32.859
Aleix Espargaro Spanyol/Suzuki Ecstar 1:32.918
Pol Espargaro Spanyol/Yamaha Tech 3 1:33.002
Hector Barbera Spanyol/Avintia Racing 1:33.301
Alvaro Bautista Spanyol/Aprilia Gresini 1:33.929
(wol/aa/motogp/data1)
Editor AUSTIN TUMENGKOL