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foto: motogp
foto: motogp

Duo Yamaha Terdepan

1 hour ago Internasional, Sports TInggalkan komentar

MISANO, WOL – Duet pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo (foto) dan Valentino Rossi, akan mengawali lomba di Sirkuit Misano di posisi terdepan, setelah mendominasi sesi kualifikasi MotoGP San Marino, Sabtu (10/9).

Menempati posisi terdepan, Lorenzo mencatat rekor tersendiri. Secara total, X-Fuera sudah 64 kali berada di garis terdepan. Sang juara bertahan melupakan hasil buruk di seri sebelumnya dengan menjadi pebalap tercepat hasil mencatat waktu 1 menit 31.868 detik.

Rossi menempel di belakangnya dengan selisih +0.348 detik disusul Maverick Vinales (Suzuki Ecstar). Jagoan Repsol Honda, Marc Marquez, berada di urutan keempat dengan waktu 1 menit 32,381 detik. Komposisi lima besar dilengkapi oleh Michele Pirro yang membela Ducati Team sebagai pengganti Andrea Iannone yang cedera.

Dani Pedrosa, rekan setim Marquez yang sesama rider Spanyol, berada di peringkat delapan, sedangkan dua pebalap di depannya adalah Andrea Dovizioso (Ducati Team) dan Cal Crutchlow (LCR Honda).

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino

Jorge Lorenzo              Spanyol/Movistar Yamaha        1:31.868

Valentino Rossi            Italia/Movistar Yamaha             1:32.216

Maverick Viñales         Spanyol/Suzuki Ecstar               1:32.381

Marc Marquez             Spanyol/Repsol Honda               1:32.443

Michele Pirro                Italia/Ducati Team                     1:32.467

Andrea Dovizioso         Italai/Ducati Team                     1:32.677

Cal Crutchlow              Inggris/LCR Honda                     1:32.743

Dani Pedrosa               Spanyol/Repsol Honda                1:32.859

Aleix Espargaro           Spanyol/Suzuki Ecstar                1:32.918

Pol Espargaro              Spanyol/Yamaha Tech 3             1:33.002

Hector Barbera           Spanyol/Avintia Racing               1:33.301

Alvaro Bautista           Spanyol/Aprilia Gresini               1:33.929

 (wol/aa/motogp/data1)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

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