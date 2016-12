Chelsea Tepis Niat Madrid Rebut Courtios

LONDON, WOL – Pimpinan klasemen Liga Premier sementara, Chelsea, dikabarkan berniat menaikkan gaji penjaga gawang andalan mereka, Thibaut Courtois. Kenaikan ini diberikan untuk mengusir minat Real Madrid yang digosipkan ingin merebut kiper asal Belgia tersebut.

Courtois kabarnya sekarang mendapat gaji senilai 100 ribu poundsterling per pekan. Namun, The Blues siap menaikkan hingga mencapai 150 ribu poundsterling per pekan. Courtois sendiri menjadi salah satu aktor penting kesuksesan Chelsea memimpin klasemen hingga pekan ke-18 dengan catatan paling sedikit kebobolan.

Meski Madrid sudah punya kiper sekelas Keylor Navas, hal itu tak mencegah mereka untuk membeli Courtois. Di bawah kepemimpinan Florentino Perez, Madrid memang punya kebiasaan menumpuk banyak pemain bintang.

The Sun melansir bahwa Madrid juga siap memberikan kontrak yang sangat besar kepada Courtois. Bahkan jika tawaran Madrid dan Chelsea sama besar pun, Madrid optimis sang kiper akan memilih mereka.

Courtois memang sudah mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke Spanyol, utamanya ke Kota Madrid. Hal ini disebabkan kiper Belgia tersebut masih punya rumah di Madrid dan kekasihnya juga orang Spanyol. Seandainya pindah, Courtois tak perlu repot melakukan banyak persiapan. (wol/aa/thesun/data2)

