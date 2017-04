Bukti Inggris dan MU Masih Cinta Beckham

LONDON, WOL – Meski sudah gantung sepatu, David Beckham menerima The Professional Footballers’ Association (PFA) Merit Award atas pencapaian dan prestasinya untuk Timnas Inggris dan Manchester United di Grosvenor House Hotel, London, Senin (24/4).

Pria ganteng berusia 41 tahun itu telah mengantongi 115 caps untuk Three Lions dan menjadi kapten pada Piala Dunia 2002 dan 2006 plus Euro 2004. Beckham juga memenangi penghargaan PFA pada 2013 mewakili ‘Class MU of 92’ yang juga beranggotakan Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Neville, dan Phillip Neville yang dilatih Sir Alex Ferguson.

Pada 1997, suami Victoria Adams ini menjadi Pemain Muda Terbaik PFA. Bersama MU, Becks telah mempersembahkan enam titel Liga Premier antar 1996-2003 serta berperan penting kala The Red Devils menjadi treble winners dengan menjuarai Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions pada 1999.

Pindah ke Real Madrid pada 2003, pria kelahiran Leytonstone ini menyumbang gelar La Liga 2007. Selanjutnya, Beckham berlabuh di LA Galaxy dengan persembahan dua trofi MLS. Setelah menjadi pemain pinjaman di AC Milan, Beckham mengakhiri karir profesionalnya bersama Paris Saint-Germain (PSG) pada 16 Mei 2013.

Di masa pensiunnya, Beckham tengah fokus menghadirkan tim sepakbola MLS di Miami. Selain itu, Becks juga terlibat kegiatan amal dan menjadi duta besar untuk Unicef. Tak berhenti di situ, ayah empat anak ini juga mulai sering muncul di layar lebar.(wol/aa/dailymail/pfa/data1)

