Barca Tepis Isu Perpecahan

BARCELONA, WOL – Pelatih Barcelona, Luis Enrique, meredakan isu perpecahan dalam skuadnya setelah kekalahan mengejutkan di kandang sendiri kala mengarungi La Liga pekan lalu.

Diaro Gol menyebutkan beberapa pemain Barca merespon kekalahan 1-2 dari Alaves dengan mempertanyakan keputusan Enrique membuat delapan perubahan pada komposisi tim. Melawan Alaves, Enrique mencadangkan Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta sampai Jordi Alba.

Tak heran, banyak pihak bingung dengan keputusan tersebut dan memunculkan isu perpecahan dalam skuad juara bertahan La Liga itu makin kencang. Namun, Enrique menepis isu miring tersebut.

“Kami bicara setiap habis pertandingan untuk memperbaiki beberapa hal dan menguatkan beberapa aspek, tapi apa yang terjadi dalam pertemuan itu hanya penting buat pemain dan staf,” ujar Enrique, Selasa (13/9).

“Kami selalu berbicara dengan pemain untuk mencoba dan menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk memenangkan pertandingan, tapi itu bukan ilmu pasti,” lanjutnya.

Enrique tak ingin memikirkan isu tersebut dan menegaskan Barca harus fokus melawan Glasgow Celtic di Liga Champions, Rabu dini hari nanti.

Delapan kali menghadapi Celtic, Barca menang sebanyak enam kali di antaranya, satu kali seri, dan cuma sekali kalah. Kemenangan terakhir didapat di laga International Champions Cup, Juli lalu.(wol/aa/reuters/data2)

Jadwal Rabu (14/9)

Grup A: Basel vs Ludogorets Razgrad, PSG vs Arsenal *SCTV pkl 01.45 WIB

Grup B: SC Benfica vs Besiktas, Dynamo Kiev vs Napoli

Grup C: Barcelona vs Glasgow Celtic, Manchester City vs M’gladbach

Grup D: Bayern Munich vs Rostov, PSV Eindhoven vs Atl Madrid

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

