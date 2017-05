Yuki Kato Kepincut Karakter Jack Sparrow

WOL – Aktris asal Indonesia, yang juga keturunan Jepang, Yuki Kato mengaku sebagai penikmat sekuel Pirates of the Caribbean sejak edisi pertamanya, The Curse of the Black Pearl. Segala macam seluk-beluk film ini, bahkan telah dipahami Yuki secara khatam.

Sekuel kelimanya yang bertajuk Salazar’s Revenge, tentu tak luput dari perhatian Yuki. Ia baru saja menonton, lantas memaparkan opininya tersendiri.

“Di Salazar’s Revenge ini, jujur menurut aku banyak twist-twist yang tidak terduga dan visualnya itu keren banget. CGI (computer generated imagery) dan segala macamnya lebih kece dari film PotC (Pirates of the Caribbean) sebelumnya,” ujar Yuki, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pemain sinetron Monyet Cinta itu berkata bahwa Salazar’s Revenge banyak mengungkapkan hal yang berkaitan dengan sekuel sebelumnya. Yuki turut berujar tentang sosok yang digemarinya dalam PotC kali ini.

“Aku suka banget saat diperlihatkan muka Jack Sparrow muda, rasanya pengin masuk ke situ dan macarin dia. Dari awal, memang terpincut sama karakter itu, mau di adegan apapun,” katanya.

Penampilan Sparrow yang masih diperankan oleh Johnny Depp pun, tak lepas dari pandangan Yuki. Menurutnya, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam sosok tersebut lewat sekuel terbaru ini.

“Di sini, dia lebih guyon ya, agak light dibandingkan sebelumnya. Tapi tidak mengecewakan, karena dia sayangnya aku, Johnny Depp,” tutur Yuki, melontarkan canda sembari berharap. (vivalife/ags)

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print