Yoga Dapat Tingkatkan Kesabaran

WOL – Menjadi pribadi yang sabar, ikhlas dan tak mudah merasa emosi saat orang lain menyakiti memang bukan perkara yang mudah. Hanya orang-orang yang senantiasa ikhlas dan lapang dada yang bisa melakukannya. Meski begitu, kita yang ingin juga meningkatkan kesabaran tak boleh gampang menyerah, mudah lelah atau mengeluh. Sebenarnya, kita semua bisa meningkatkan kesabaran dalam diri dengan berbagai cara mudah.

Dikutip dari laman daiymail.co.uk, untuk meningkatkan kesabaran bisa dimulai dengan senantiasa mengonsumsi makanan sehat dan membuat perasaan lebih tenang juga nyaman. Selain itu, para ahli juga menyarankan agar kita mau menekuni olahraga yoga. Kenapa olahraga yoga? Jadi begini, dalam penelitiannya, para ahli menemukan bahwa olahraga yoga bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak gampang emosi dan membuat perasaan menjadi lebih tenang.

Para ilmuwan di USA bahkan mengatakan bahwa melakukan yoga minimal 10 menit setiap hari akan membuat otak menjadi lebih mudah berpikir, emosi lebih mudah diredam dan kesabaran dalam diri ditingkatkan. Olahraga ini juga memungkinkan seseorang memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik sekaligus mendorongnya untuk berpikir lebih kritis.

Tak hanya meningkatkan perasaan sabar dan meredam emosi yang meletup di pikiran, yoga juga dipercaya bisa bantu seseorang memiliki kekebalan tubuh yang mengesankan. Olahraga ringan lagi menyenangkan ini juga bisa bantu seseorang mencegah risiko sakit, nyeri dan tubuh pegal-pegal. Bagi penderita penyakit kronis, yoga juga dikatakan mampu membuatnya lebih sehat, hidup lebih lama bahkan melawan sakit dengan baik.

Dr Richard Nahin, dari NCCIH mengatakan bahwa, “Orang yang menderita penyakit kronis akan terasa lebih bugar jika ia mau menekuni olahraga yoga. Dengan olahraga yoga, ini juga memungkinkan ia bisa menahan rasa sakit di tubuhnya. Kami menemukan bahwa olahraga yoga juga berpengaruh besar pada kesehatan psikis seseorang dimana hal ini nantinya juga akan berpengaruh besar pada kesehatan fisik seseorang. Hasil uji lab menunjukkan bahwa orang-orang dengan penyakit kronis dan senantiasa melakukan yoga, perasaannya bahagia, ia akan lebih mudah sembuh, bertahan hidup lebih lama dan melawan rasa sakit dalam dirinya.”

Sementara itu, Dr David Shurtleff, wakil direktur NCCIH (National Centre for Compementary and Integrative Health) mengungkapkan bahwa olahraga sangat baik buat kesehatan fisik maupun psikis. Ia juga sangat baik dalam membantu seseorang untuk selalu sabar, ikhlas juga tidak mudah emosi. So, jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih sabar dari sebelumnya, peneliti menyarankan agar kamu melakukan olahraga yoga. Semoga, informasi ini bermanfaat. (vml/nia/data3)

