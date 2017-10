Wow! Bruno Mars Masuk 8 Nominasi American Music Awards 2017

WOL – Industri musik Amerika tidak pernah kehabisan talenta baru dengan musik yang berkualitas setiap tahunnya. Bahkan tak hanya sosok baru saja, para musisi maupun penyanyi lama pun terus menghadirkan berbagai rilisan apik yang laris di pasaran dan kerap kali menguasai berbagai chart musik internasional.

Begitu juga dengan Bruno Mars yang saat ini tengah menjadi salah satu penyanyi idola lintas generasi. Tak hanya menawarkan sajian musik dengan sound yang klasik, Bruno Mars selalu tahu bagaimana cara menyelipkan berbagai beat cacthy dan lirik yang relate dengan para pendengarnya.

Karena itu, tidak heran jika saat ini Bruno Mars tengah menjadi sorotan utama dalam ajang penganugerahan American Music Awards 2017 (AMA 2017). Dilansir dari FOX News, saat ini Bruno Mars tengah jadi musisi terdepan yang memimpin AMA 2017 dengan raihan 8 nominasi.

Sedangkan di bawah Bruno Mars ada nama-nama seperti The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran dan The Weeknd yang sama-sama meraih 5 nominasi. Semakin menarik karena Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Lamar dan Ed akan saling membuktikan diri, siapa yang layak menjadi artist of the year.

Nominasi AMA 2017 sendiri diumumkan pada hari Kamis kemarin (waktu setempat), di mana penyanyi dan musisi lain seperti Justin Bieber dan Daddy Yankee & Luis Fonsi mencatat raihan nominasi yang sama, yakni 4. Selain itu hit single kolaborasi mereka pun, Despacito, tercatat masuk dalam nominasi video of the year, mengingat music video-nya yang berhasil menembus angka viewers sebanyak 3 miliar.

American Music Awards 2017 sendiri akan ditayangkan langsung dari Microsoft Theater di Los Angeles pada 19 November mendatang. So, nantikan semua update terbaru tentang American Music Awards 2017 hanya di KapanLagi.com.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi American Music Awards 2017:

ARTIST OF THE YEAR

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

NEW ARTIST OF THE YEAR

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

COLLABORATION OF THE YEAR

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar, “Don’t Wanna Know”

The Weeknd feat. Daft Punk, “Starboy”

TOUR OF THE YEAR

Garth Brooks

Coldplay

U2

VIDEO OF THE YEAR

Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Ed Sheeran, “Shape of You”

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Bruno Mars

Ed Sheeran

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Drake, More Life

Bruno Mars, 24K Magic

The Weeknd, Starboy

FAVORITE SONG – POP/ROCK

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

Ed Sheeran, “Shape of You”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Jason Aldean, They Don’t Know

Chris Stapleton, From a Room:, Vol. 1

Keith Urban, Ripcord

FAVORITE SONG – COUNTRY

Sam Hunt, “Body Like a Back Road”

Jon Pardi, “Dirt on My Boots”

Keith Urban, “Blue Ain’t Your Color”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake

Kendrick Lamar

Migos



FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Drake, More Life

Kendrick Lamar, Damn.

Migos, Culture

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

Kendrick Lamar, “Humble.”

Rae Sremmurd feat. Gucci Mane, “Black Beatles”



FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Childish Gambino

Bruno Mars

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyonce

Kehlani

Rihanna

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Childish Gambino, Awaken My Love!

Bruno Mars, 24K Magic

The Weeknd, Starboy

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid, “Location”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

The Weeknd, “Starboy”



FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One Pilots

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

FAVORITE ARTIST – LATIN

Luis Fonsi

Daddy Yankee

Shakira

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

MercyMe

Chris Tomlin

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

Calvin Harris

DJ Snake

TOP SOUNDTRACK

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls

