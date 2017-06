Wonder Woman Tetap Cantik Tanpa Make Up

WOL – Sosok Wonder Woman yang dibintangi oleh Gal Gadot ini memang sukses menyita perhatian dan menyihir seluruh penontonnya. Tak hanya jalan ceritanya, efek CGI (Computer Generated Imagery) yang ditampilkan pun benar-benar apik.

Terlebih lagi akan pesona kecantikan yang ada dalam diri sang bintang utama yang sukses jadi sumber inspirasi para fansnya. Ternyata Gal Gadot juga menjadi sosok Wonder Woman di dunia nyata, setelah memposting foto via akun Instagram-nya.

Muncul dengan wajah tanpa make up, Gal Gadot memperlihatkan lingkaran hitam di area matanya. Meski begitu, Gal tetap saja terlihat cantik sempurna dengan tatapan tajam dan senyum tipis di bibirnya.

“Kurang tidur, bayiku yang baru berusia tiga bulan sakit perut dan anakku yang berusia lima tahun bangun pagi sekali. Aku pun keluar taman dan mencari udara segar, minum kopi untuk membuatku tetap terjaga agar bisa menonton The Cat in The Hat dengan anakku. Rasanya luar biasa saat hal yang paling sederhana justru mampu membuat kita bahagia,” tulis aktris asal Israel itu baru-baru ini.

Di akhir postingannya, Gal pun mengaku foto itu diabadikan oleh suaminya yang bernama Yaron Varsano yang juga mengantuk. Nggak cuma cantik, ternyata Gal juga sosok ibu yang sempurna bagi anak-anaknya. (wol/aa/dailymail)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print