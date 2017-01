Wisatawan Muslim Mancanegara Diharapkan Meningkat di 2017

INDONESIA yang menargetkan 15 juta wisatawan datang pada 2017, telah melakukan berbagai upaya promotif dan perbaikan sektor pariwisata. Salah satunya adalah dengan menarik wisatawan muslim ke banyak destinasi halal yang baru-baru ini disabet oleh Indonesia.

ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) yang berperan dalam mengejar target tersebut juga telah membuat berbagai upaya untuk memberdayakan potensi wisata halal di beberapa destinasi di Indonesia untuk menarik wisatawan muslim mancanegara.

“Persiapan kita terhadap wisata halal contohnya, di Bali kami membutuhkan beberapa restoran yang mencantumkan halal,” kata Ketua Umum Asita, Asnawi Bahar, dalam jumpa pers “Ulang Tahun ke-46 & Penghargaan Asita” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Di atas itu, Asita juga akan terus menggiatkan promosi wisata di beberapa destinasi wisata halal, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Lombok. Ini dilakukan dengan menggelar roadshow di luar negeri dan Famtrip yang mengundang wisatawan asing ke Indonesia.

“Sumatera Barat telah setuju Februari ini kita mengadakan Famtrip dengan mengajak biro-biro perjalanan dari Xinjiang supaya mereka paham produknya,” kata Hery Sudiarto, Komite China Asita, pada kesempatan yang sama.

Xinjiang dipilih karena di sana menjadi pusat konsentrasi muslim di China dan kini masuk menjadi target promosi wisata Indonesia di China, selain Beijing. Wisman dari China sendiri ditargetkan banyak datang ke Indonesia, selain wisman muslim dari ASEAN dan Timur Tengah.

Perlu diketahui juga, Indonesia berhasil menyabet 12 dari 16 penghargaan World Halal Tourism Award tahun 2016. Di antara penghargaan tersebut adalah World’s Best Halal Cultural Destination di Aceh, World’s Best Halal Destination dan World’s Best Halal Culinary di Sumatera Barat.