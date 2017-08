Waspadalah! Dampak Buruk Menggunakan Make Up Kadaluwarsa

WOL – Seperti yang kita tahu, masing-masing jenis makeup memiliki batas waktu pemakaian. Karena dengan menggunakan make up yang sudah kadaluarsa, ternyata berdampak buruk banget buat kulit wajah kita. Buat kamu yang belum tahu apa saja dampak buruknya, check these out!

1.Berbagai make up mata, seperti eyeliner, mascara dan eyeshadow yang sudah terlalu lama dan kadaluwarsa merupakan salah satu tempat nyaman untuk berkembang biaknya bakteri yang dapat menyebabkan sakit mata, konjungtivitis dengan gejala awal kemerahan, gatal dan bengkak.

2.Make up bibir yang sudah terlalu lama, seperti lipstick, lipgloss dan lipbalm akan menyebabkan bibir menjadi kering, iritasi, dan yang paling membahayakan adalah bisa membuat kulit bibir terasa melepuh.

3.Begitu juga dengan berbagai make up wajah, mulai dari bedak, foundation, blush on yang sudah kadaluwarsa dapat menyebabkan kulit wajah kita gatal, kemerahan dan iritasi kulit. Dengan kulit wajah iritasi seperti itu sangat membahayakan karena bisa menyebabkan gejala dini dari kanker kulit, lho!

4.Bukan hanya make up yang kadaluarsa, menggunakan makeup yang kotor juga dapat memicu perkembangan mikroorganisme yang dapat menyebabkan herpes, kurap, dan impetigo, yaitu penyakit menular yang mengakibatkan kulit lecet-lecet.

Nah, itu dia dampak buruk menggunakan make up kadaluwarsa bagi kulit wajah kita. Mulai sekarang, coba lebih memerhatikan waktu kadaluwarsa produk makeup-mu, ya! Jangan sampai deh, hal-hal mengerikan di atas terjadi denganmu. (gadis/aul)

