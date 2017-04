Vin Diesel dan The Rock Siap Garap Fast and the Furious 9

NEW YORK,WOL – Di tengah isu perselisihan Vin Diesel dan Dwayne “The Rock” Johnson selama syuting Fast and Furious 8, keduanya dilaporkan bakal kembali berkolaborasi di seri kesembilan.

Dilansir dari Aceshowbiz, sumber mengatakan kepada TMZ kalau Vin dan Dwayne telah melakukan pertemuan beberapa kali. Laporan tersebut menjelaskan perseteruan keduanya berhubungan dengan persaingan menjadi pentolan waralaba Fast and Furious. Namun, Johnson akhirnya “mengakui” kalau itu memang “film Vin”.

Di sisi lain, sang sumber mengatakan pula bahwa mereka tidak masalah untuk kembali berkolaborasi di angsuran berikutnya pasca-seri kedelapan. Baik Johnson mapun Diesel pun akhirnya menjelaskan perseteruan tersebut saat pemutaran perdana The Fate of the Furious di New York, baru-baru ini. The Rock memberikan tanggapan soal tulisan di akun Instagramnya pada Agustus lalu.

“Sama seperti dalam hidup, Anda memiliki filosofi berbeda dan orang mempunyai filosofi fundamental tentang bagaimana Anda melakukan sesuatu. Dan lagi, yang paling penting adalah hanya film tersebut. Jadi saya senang kami semua di sini di New York, saya gembira para fans menyukainya,” ujar The Rock.

“Kami masih saling menyukai satu sama lain, itu kawan saya,” ungkap Diesel meyakinkan masih sangat peduli dengan Johnson.

“Ketika saya membuat keputusan sulit itu, apakah harus ada yang ke-8 atau tidak, saya hubungi (Dwayne) dan dia mengatakan, ‘Saudaraku, aku akan ada bahu membahu bersamamu untuk memastikan ini adalah film terbaik dalam sejarah.’ Dan ia membuktikannya,” jelas Vin.

Fast and Furious 9 direncanakan tayang di Amerika Serikat (AS) pada April 2019.(wol/aa/aceshowbiz/data1)

