Uji Keberanian Menaiki 10 Tangga Paling Mengerikan di Dunia

WOL – Ada banyak tangga di dunia yang membuat orang takut untuk menaiki dan menuruninya. Sudut yang curam dan tinggi membuat tangga-tangga di dunia ini dihindari oleh banyak orang atau justru menjadi magnet untuk menguji keberanian.

Berikut daftar tangga tertinggi di dunia mengutip situs Travel and Leisure, Senin (13/2):

1. Angkor Wat, Kamboja

Candi agama Hindu dan Buddha yang dibangun pada abad ke-12 ini terkenal oleh tangganya yang curam. Tak heran, ada tali yang dipasang untuk membantu pegangan para wisatawan. Kata pemandu Angkor Wat, tangga memang dibuat curam untuk mengingatkan kepada orang-orang bahwa surga sulit untuk dicapai.

2. The Verruckt, Kansas City, Amerika

Ngeri menjadi ganda ketika harus menaiki tangga wahana Niagara Falls terpanjang dan tercepat di dunia ini. Pengunjung harus mendaki 264 anak tangga dengan 25 putaran yang memiliki tinggi 21 meter. Tentunya, turun dari tangga ini tak kalah mengerikan!

3. Air Terjun Pailon del Diablo, Ekuador

Tangga ini terlihat cantik, menyatu dengan keindahan alam Ekuador. Namun, percayalah, naik tangga dekat air terjun dari batu yang licin bukan hal yang menyenangkan. Terlebih lagi, gabungan kerikil untuk membuat tangga ini menciptakan ilusi optik yang membuat orang yang naik-turun tangga ini harus ekstra hati-hati.

4. Half Dome, Cable Route, California, AS

Yosemite Valley dikenal sebagai tempat para pencinta kegiatan ekstrem memanjat tebing. Inilah tangga di tengah Yosemite Valley dan High Sierra. Ada 400 anak tangga vertikal yang harus didaki untuk melihat keindahan alam luar biasa. Mendaki tangga ini saat musim hujan sangat tak disarankan karena berisiko kematian.

5. Tangga Inca, Maachu Picchu, Peru

Tangga ini dibuat oleh suku Inca pada 500 tahun lalu. Sebanyak 600 anak tangga yang terbuat dari batu granit membuat para wisatawan kesulitan, apalagi tangga ini licin dan ditutupi awan. Dalam sehari, hanya 400 orang yang BOLEH menaiki tangga ini. Tangga ini bagaikan jurang, jika jatuh, Anda akan langsung terjun ke Sungai Uurbamba.

6. Patung Liberty, New York, AS

Butuh usaha agar dapat naik ke atas mahkota Patung Liberty. Sebab, 377 anak tangga berbentuk spiral harus dilewati. Untuk naik ke mahkota Patung Liberty, wisatawan diharuskan mem-booking tiga bulan sebelum kedatangan.

7. Florli Power Station, Norwegia

Tangga ini memiliki ketinggian 685 meter dari bagian dasar, dengan 4.444 anak tangga yang harus didaki. Florli Power Station memiliki tangga kayu tertinggi di dunia. Bunyi kayu retak siap menghiasi perjalanan naik tangga ini!

8. Gunung Huashan, China

Saking tingginya tangga ini sampai disebut “Tangga Surga”. Sampai saat ini, tak pernah ada yang menghitung jumlah anak tangga Gunung Huashan, tetapi dipastikan jika berhasil naik ke puncak tangga ini akan mendapati pemandangan yang paling menakjubkan. Di bagian puncak gunungnya, terdapat kedai teh untuk bersantai menikmati pemandangan.

9. Janssen Observatory, Mont Blanc, Perancis

Tangga di tempat ini pendek, aman, dan tak banyak didaki orang. Hal yang membuat tangga ini menakutkan adalah lokasinya di gunung tertinggi Pegunungan Alpen. Suhunya luar biasa dingin!

10. Batu Caves, Malaysia

Salah satu situs agama Hindu yang penting di luar India, terletak delapan mil dari Kuala Lumpur. Ada 227 anak tangga dengan tinggi 100 meter menuju kuil di Batu Caves ini. Belum lagi gangguan monyet jahil yang suka mengambil barang bawaan para wisatawan.

Selain 10 tangga tersebut, masih ada 12 tangga yang tercatat paling mengerikan di dunia:

11. Sagrada Familia, Barcelona

12. Tangga Haiku di Oahu, Hawaii

13. Duomo di Milano, Milan, Italia

14. Moaning Cavern, California, AS

15. Katakombia, Paris, Perancis

16. Cape Horn, Chile

17. Exorcrist Steps, M Steet, Washington DC, AS

18. Stairway to Hell, Pulau Hashima, Jepang

19. Cedar Creek Treehouse Observatory, Washington

20. Derinkuyu, Cappadocia, Turki

21. Gunung Taihang, China

(kompas/ags/data1)

Sumber: Travel and Leisure

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print