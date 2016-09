Trailer Terbaru ‘Annabelle 2’ Sudah Dirilis

WOL – Kalau kamu masih enggak habis pikir dengan film ANNABELLE yang seramnya bikin jantung kamu serasa mau copot, ada kabar gembira buat kamu. Yap, ANNABELLE 2 akan segera dirilis!

Ok, memang bukan tahun ini, namun film itu akan dirilis pada tahun depan. Tapi, film ini sudah mulai mengirimkan pesan ketakutan melalui trailer perdananya, simak di sini.



Gimana? Lumayan bikin bulu kuduk merinding kan? Tahun ini memang menjadi tahun yang besar bagi franchise THE CONJURING. Enggak hanya THE CONJURING 2 yang meraih kesuksesan besar, namun juga film spin-off Valak, THE NUN yang sekarang sedang dalam proses pengembangan.

Dirilis melalui akun Youtube Warner Bros., trailer ini lumayan memberikan gambaran kengerian apa yang nantinya bakal kamu dapatkan saat film ini rilis tahun depan. Thanks to Miranda Otto yang aktingnya sukses membuat orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya.

ANNABELLE 2 disutradarai oleh David F. Sandberg, yang juga menyutradarai LIGHTS OUT (by the way, tonton juga film ini, untuk kamu yang gemar film horor). Diperkirakan bahwa ANNABELLE 2 ini akan mengambil waktu di antara film pertama dan THE CONJURING.

ANNABELLE 2 akan dirlis pada bulan Mei 2017, jadi sepertinya masih ada waktu untuk kamu ‘latihan’ menonton film-film James Wan lainnya, agar kamu enggak kagetan dan bisa tampak kelihatan gagah saat menontonnya bareng gebetanmu. (kapanlagi/nia/rth)

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print