Teka-teki Sutradara Film ‘The Batman’ Terungkap

WOL – Teka-teka siapa sutradara yang mengarahkan The Batman pasca mundurnya Ben Affleck akhirnya terjawab. Dilansir dari Aceshowbiz, Matt Reeves resmi dipilih dari beberapa nama besar yang sebelumnya juga turut dipertimbangkan, seperti George Miller (Mad Max: Fury Road), Dennis Villenueve (Prisoners) dan Gavin O’Connor (The Accountant).

Variety melaporkan, meski kesepatakan belum dikunci, sutradara Cloverfield (2008) itu sudah berkomitmen guna mengarahkan film produksi Warner Bros tersebut. Layar lebar ini diyakini bakal menjadi batu loncatan lebih besar untuk karir Reeves. Terutama pasca menangani dua film bergengsi Dawn of the Planet of the Apes (2014) dan sekuelnya War for the Planet of the Apes.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Affleck memutuskan mundur dari kursi sutradara The Batman demi fokus pada aktingnya melakoni The Dark Knight. Ia juga merasa jika menjalani dua peran dalam proyek yang besar tersebut sangatlah sulit. Namun, dirinya tetap berkomitmen penuh bekerjasama dengan pengarah baru.

“Ada karakter tertentu yang memiliki tempat khusus di hati jutaan penonton,” ujar Affleck kepada Variety bulan lalu. “Memainkan peran ini menuntut fokus, semangat dan kinerja terbaik yang bisa saya berikan. Hal itu telah menjadi jelas bahwa saya tidak bisa melakukan dua pekerjaan ke tingkat yang mereka butuhkan,” ungkapnya.

Skenario baru yang disusun oleh penulis Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) dan Justice League, Chris Terrio, dikabarkan telah rampung dan Presiden Warner Bros Toby Emmerich sangat senang dengan itu. Rumor yang berkembang menyebutkan jika naskah tersebut akan menyertakan Deathstroke (Joe Manganiello), The Joker serta beberapa karakter jahat di DC Comics. (21cineplex/ags/data1)

