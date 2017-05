Tampil Stylist dengan Outfit Serba Biru untuk Pria

PERNAH cek lemari pakaian laki-laki? Tebak! Warna apa saja yang ada di sana? Hitam, putih, biru tua, atau abu-abu. Mungkin itu saja. Menemukan warna yang cerah, rasanya jarang.

Ya, kebanyakan pria lebih memilih pakaian berwarna monokrom. Bukannya tidak pandai memilih outfit, tetapi warna-warna itu lah yang dirasa paling cocok dikenakan setiap harinya. Bosan? Tenang, dengan padu padan yang tepat, pakaian biru Anda bisa terlihat lebih menarik. Berikut beberapa outfit yang bisa dicoba.

Semi Formal

(Foto: Pinterest)

Pasti kebanyakan dari Anda memiliki kemeja putih yang rasanya jarang dipakai kalau bukan untuk acara resmi. Eits! Sekarang, coba keluarkan dari lemari dan kenakan untuk sekedar pergi ke kantor atau bahkan hang out bersama kawan-kawan.

Kemeja putih yang terkesan formal bisa terlihat lebih eye-catching jika dikenakan dengan bawahan jeans biru. Berani coba?

Full Blue

(Foto: Pinterest)

Warna senada dari atas sampai ke bawah? Kenapa tidak! Kemeja biru tua cocok dikenakan dengan jeans biru belel. Penampilan ala Hipster ini sama sekali tidak menampilkan sisi boring jika Anda kenakan. Ingin bermain dengan warna, coba saja tambahkan aksesori seperti jam kulit coklat dan sepatu warna senada. Casual-style you got it!

Blue for Statement

(Foto: Pinterest)

Mau tampil clean seperti serba putih? Boleh! Tapi full-white bisa lebih awesome dengan tambahan blazer biru pekat. Selain menambah warna pada basic outfit Anda, blazer biru itu pun menjadi statement pada fashion yang Anda kenakan. Jadi, pusat perhatiannya tertuju pada blazer tersebut. Ingin semakin dilihat? Tambahkan saja pin atau bros, bro!

