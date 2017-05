Takeda Indonesia Luncurkan Vitacimin White dan Nutriglow

WOL – PT Takeda meluncurkan produk terbarunya, yaitu Vitacimin White and Vitacimin Nutriglow. Dua suplemen vitamin terbaru ini untuk membantu menjaga kesehatan para wanita.

Vitacimin White dan Vitacimin Nutriglow merupakan suplemen makanan dalam bentuk tablet salut gula yang praktis untuk dikonsumsi setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan.

“Dengan peluncuran kedua produk ini kami ingin mengukuhkan komitmen dalam membantu konsumen Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan tubuh yang sehat,” kata President Director Takeda Indonesia, Kwa Kheng Hoe.

Ia mengatakan, Vitacimin White yang dikemas dalam kemasan berwarna putih dan biru mengandung Vitamin C, Vitamin E, Vitamin 82, L-Cysteine dan Vitamin B5 (Pantothenate).

Sementara Vitacimin Nutriglow dengan kemasan berwarna putih dan merah mengandung Vitamin C, Biotin, Vitamin B6, Vitamin BZ, L-Cysteine dan Nicotinamide.

Inge Meliana Samadi, Head of Consumer Health Care Takeda Indonesia, mengatakan Takeda Indonesia menjalankan kampanye bertajuk “Make the World C You” sebagai dukungan bagi para wanita di Indonesia yang bersemangat dalam menjalani hidupnya secara maksimal.

Inisiatif untuk menghadirkan kampanye ini lahir dari pemahaman mengenai semakin berkembangnya peran kaum wanita Indonesia di era modern ini.

“Sambil menjalani perannya sebagai anak, istri, ibu, pekerja, wanita modern Indonesia juga memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Rizky Syahfitri Nasition, Psikolog mengaku, meski kegiatan sehari- hari dipenuhi dengan beragam peran, para wanita tetap menjalani setiap perannya dengan tulus dan tanpa pamrih.

Namun, mereka tetap membutuhkan dukungan dari orang- orang sekitarnya.

“Apresiasi dari orang- orang sekitar dapat membuat mereka bisa dihargai dan diakui, sehingga membantu mereka untuk lebih percaya diri dalam menjalani hidup,” akunya.

Ruth Sahanaya, Brand Ambassador Vitacimin mengatakan, wanita seperti dirinya harus menjadi seorang ibu dan pekerja dalam satu waktu, tentunya menghadapi berbagai tantangan setiap harinya. Untuk itu, dirinya sangat memperhatikan penampilan fisik dan tubuh yang sehat.

Selain gejala umum selain flu, dirinya juga sangat memperhatikan keseluruhan penampilan fisik yang sangat penting dalam mendukung performa saya sebagai seorang penyanyi di industri hiburan,” jelasnya.

“Langkah Takeda dalam mempersembahkan Vitacimin White dan Vitaeimin Nutriglow serta kampanye Make the World C You, menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan kaum wanita di Indonesia,” tambahnya.

Vidi Aldiano yang juga merupakan Brand Ambassador Vitacimin menjelaskan, tidak hanya wanita, pria juga menghadapi ancaman yang sama dari menurunnya kualitas lingkungan, sinar matahari, makanan cepat saji, dan sebagainya.

“Saya sangat senang dengan peluncuran Vitacimin White dan Vitacimin Nutriglow karena produk tersebut menawarkan solusi untuk memenuhi kebutuhan kita akan suplemen kombinasi yang dapat membantu menjaga kesehatan sehari-hari,” pungkasnya.(wol/rls/data1)

