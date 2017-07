Tak Hanya Pria, 9 Barista Cantik Ini Juga Ahli Meracik Kopi

WOL – Anda pecinta kopi? anda pasti sudah akrab dengan pekerjaan yang ahli meracik kopi. Ya, barista. Kebanyakan pekerjaan sebagai barista ini dilakoni oleh kaum pria. Namun ternyata saat ini sudah banyak dijumpai barista wanita.

Di beberapa kedai kopi di Indonesia, barista wanita juga sudah mulai dipekerjakan. Tangannya yang lentik tak kalah tegas memegang kendali mesin kopi untuk menyeduh secangkir minuman hitam pekat nan nikmat ini.

Berikut 9 daftar barista cantik asal Indonesia yang siap sajikan kopi untuk kamu.

1. Nabila Amanda Bilal



Sudah cukup lama ia melakoni pekerjaan sebagai barista di Kopimana 27, Tebet, Jakarta Selatan. Kecintaannya terhadap kopi rupanya membuat perempuan penghobi cheerleader ini rela mengabdikan diri di balik mesin grinder.

2. Joei Alexander

Perempuan berparas ayu ini menjadi rekan Nabila Amanda saat meracik kopi. Ia bertugas menyeduh kopi di Kopimana 27. Beragam single origin dengan lihai diracik, mulai Arabica Flores, Solok, hingga Kenya.

3. Siska Ayu Senda

Lagi-lagi Kopimana 27 punya barista yang ayu. Siska sehari-hari menjadi rekan Joei dan Nabila meracik kopi. Tak peduli hari libur, layaknya Sabtu dan Minggu, ia tetap rajin mengutak-atik mesin kopi.

4. Evani Jesslyn

Dia adalah pemilik café di Semarang, Strada Coffee. Evani dikenal menjadi pegiat kopi, bahkan prestasinya sudah sampai luar negeri. Ia mampu mengetahui mana kualitas biji kopi yang kurang bagus, mana pula kualitas kopi yang sangat baik. Karena itu ia selalu menyuguhkan kopi-kopi kualitas terbaik di cafenya.

5. Cindy Herlin Marta

A mother of Coffee Smith Jakarta. Begitulah ia menamakan diri di akun media sosialnya. Di beberapa foto unggahan yang ia tampilkan, tercermin bahwa perempuan berkaca mata itu memang penghobi dan lihai meracik kopi.

6. Irma Roseta

Perempuan berhijab ini diketahui sangat ahli membentuk sebuah lukisan artistik di secangkir latte. Kecintaannya terhadap kopi tak perlu diragukan lagi. Sebab, tak hanya menikmati, ia juga mampu membuatnya.

7. Avita Bernida Elsaviona

Barista cantik ini biasa akrab disapa Elsa. Melalui foto yang beredar menjelaskan bahwa ia peracik kopi yang cukup andal. Ia diketahui bekerja di Starbucks beberapa waktu lalu.

8. Grace Christiana

Meet Grace, 21 years old. Come and say hi to her, and she will give you her lovely smile as lovely coffee she serves. Happy Fri-yay!

Begitulah Trafique – Coffee House, Jakarta Selatan, mengenalkan baristanya yang ayu. Perempuan ini tampak sangat anggun di balik mesin kopi.

9. Rika Ghani

Ia adalah peracik kopi di Starbucks. Kopi dan penyuka kopi sudah menjadi sahabatnya. Saat menyeduh minuman kental berwarna hitam itu, si perempuan manis ini selalu tersenyum.

Nah bagaimana? tertarik minum kopi buatan barista cantik ini? (idntimes/sari/data2)

