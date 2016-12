Susul Carrie, Debbie : Aku Ingin Bersama Carrie

WOL – Dunia hiburan Hollywood kembali berduka, di Akhir tahun 2016 tepatnya pada Selasa 27 Desember lalu, Pemeran Prince Leia Organa di dalam Star Wars Carrie Fisher berpulang keharibaan Tuhan YME pada usianya yang ke-60 akibat serangan jantung yang menyerangnya baru-baru ini.

Seperti yang dikutip dari People.com, Carrie Fisher meninggal dunia pada jam 8.55 waktu setempat.

“Ini merupakan kesedihan yang mendalam. Billie Lourd mengatakan jika ibunya tercinta, Carrie Fisher meninggal dunia pada 08.55 pagi,” ujar Simon Halls.

“Ia dicintai dan ia akan selalu dirindukan. Kami seluruh keluarga berterima kasih atas doa-doanya,” lanjutnya.

Pasalnya, sehari setelah pemeran Princess Leia dalam Star Wars ini meninggal dunia, sang ibu, aktris Debbie Reynolds, ikut menyusulnya ke alam baka.

Dilansir dari Variety, Kamis (29/12/2016), hal ini disampaikan langsung oleh anak lelakinya, Todd Fisher.

“Dia ingin bersama Carrie,” ujar Todd.

Selain itu, yang membuat lebih terenyuh, menurut laporan TMZ, hal ini pula yang menjadi salah satu kalimat terakhir yang diutarakan Debbie sebelum akhirnya meninggal.

“Aku kangen sekali pada Carrie, aku ingin bersama Carrie.” Lima belas menit kemudian ia diperkirakan terserang stroke.

Sebelum meninggal dunia, Debbie Reynolds yang berumur 84 tahun ini dilarikan ke rumah sakit pada Rabu pagi waktu setempat. Saat itu, Debbie Reynolds sedang bersama Todd dan merasa badannya tidak sehat. Ia kemudian menghubungi 911 dan menyebutkan ia mungkin terserang stroke.

Kabar meninggalnya Debbie Reynolds tentu mengejutkan banyak orang, terutama karena ia meninggal sehari setelah Carrie Fisher wafat. Banyak netizen yang mengirimkan doa dan ucapan belasungkawa melalui akun media sosial.

Ucapan bela sungkawa pun turun dari para netizen melalui twitter. “Yang membuatku sedih adalah, ia mungkin meninggal karena patah hati. Ya Tuhan, ini sangat menyedihkan,” tutur seorang pengguna Twitter.

Tentunya, ini menjadi kabar duka yang begitu mendalam. Pasalnya dunia hiburan Hollywood harus kehilangan sosok Debbie Reynolds seorang aktris yang aktif di panggung Hollywood sejak tahun 1940-an.

Selain Singin’ In The Rain, ia juga membintangi Charlotte’s Web (1973), Fear and Loathing in Las Vegas, dan sejumlah film lainnya. Debbie Reynolds dinominasikan dalam Piala Oscar untuk perannya sebagai Molly Brown dalam The Unsinkable Molly Brown.

Bersama dengan putri Carrie Fisher, Billie Catherine Lourd yang juga terjun ke dunia akting, ketiganya dikenal sebagai keluarga aktris tiga generasi.(liputan6/bintang.com/eko/data3)

