Speaker First, Band Asia Pertama di Woodstock

JAKARTA, WOL – Ajang Woodstock menjadi salah satu event musik terbesar di dunia, tak sembarang musisi bisa tampil di panggung tersebut. Namun rupanya salah satu band Indonesia mampu menembus panggung tersebut. Paten!

Ternyata Speaker First, band rock n roll Indonesia yang mampu melakukan hal tersebut. Tak hanya dari Indonesia, Speaker First bahkan jadi band asal Benua Asia pertama yang melakukannya.

“Alhamdulillah sudah konfirmasi main di sana. Kami persiapkan sebaik mungkin karena bakal ada 150 ribu penonton, terutama persiapan mental,” ujar Bonny, salah satu personel band asal Bandung tersebut baru-baru ini.

Speaker First dijadwalkan beraksi dalam panggung musik rock paling bergengsi di dunia yakni di Woodstock Musik Festival di Polandia pada 3 Agustus 2017. Dikatakan, Willy Hidayat dari MyWill Entertainment yang membuka gerbang Speaker First tampil di ajang tersebut. Sebelumnya, Willy juga sukses membawa Speaker First tur di Inggris.

“Saya dengar lagu mereka, baru deh mulai suka karena ada feel kayaknya ini yang selama ini saya cari,” kata Willy.

Tak sampai di situ, Speaker First ternyata juga diminati oleh label-label musik internasional. Willy mengatakan, selain Muse Expo, ada empat label yang tertarik dan pihaknya lagi diskusi milih label yang cocok membesarkan Speaker First. (wol/aa/okezone/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print