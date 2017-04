Ryan Reynolds dan Samuel L Jackson Jadi Musuh Bebuyutan

LOS ANGELES, WOL – Lionsgate terus aktif mempromosikan film action terbarunya, The Hitman’s Bodyguard. Di pekan yang sama, Lionsgate merilis trailer diikuti dengan poster resmi film yang dibintangi Ryan Reynolds dan Samuel L Jackson.

Mencontoh poster film aslinya, The Bodyguard (1992), poster The Hitman’s Bodyguard pun memperlihatkan dua tokoh utama saling melindungi. Di poster The Hitman’s Bodyguard dapat dilihat Reynolds menggendong Jackson yang memegang pistol.

Gambar poster The Hitman’s Bodyguard mewakili isi trailer yang dirilis sehari sebelumnya. Dalam trailer, penonton dapat melihat karakter Reynolds berusaha melindungi Jackson yang juga berupaya menjaga dirinya sendiri.

The Hitman’s Bodyguard memang bercerita tentang seorang agen (Ryan Reynolds) yang ditugaskan untuk melindungi pembunuh bayaran (Samuel L Jackson). Padahal, si agen dan pembunuh bayaran selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan.

Selain Reynolds dan Jackson sebagai pemain utama, film ini juga didukung oleh Gary Oldman, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, dan Richard E Grant. Rencananya, The Hitman’s Bodyguard akan mulai tayang di bioskop pada Agustus mendatang. (wol/aa/okezone/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

