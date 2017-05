Roger Moore Meninggal Karena Kanker

MONACO,WOL – Aktor pemeran James Bond, Roger Moore, meninggal dunia pada usia 89 tahun, Selasa (23/5) kemarin, sebagaimana diumumkan keluarganya melalui Twitter. Dilahirkan di Stockwell, Inggris, pada 14 Oktober 1927, Moore meninggal dunia akibat kanker.

“Dengan hati sedih, kami mengumumkan bahwa ayah kami tercinta, Sir Roger Moore, meninggal dunia hari ini di Swiss, setelah berjuang melawan kanker,” demikian keluarga mengumumkan melalui akun pribadi Moore, @sirrogermoore.

Pemeran James Bond ketiga ini dari 1973 hingga 1985 tersebut telah merintis karir di dunia seni peran melalui serial televisi, namun lebih dikenal sebagai James Bond penerus Sean Connery. Moore pernah didiagnosis terkena diabetes mellitus pada 2013 yang membuat dia dilarang untuk mengonsumsi martini. Moore juga pernah tercatat terkena pneumonia.

Moore tercatat pertama kali menjadi agen MI6 itu pada film Live and Let Die (1973), dilanjutkan The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), dan A View to a Kill (1985).

Nantinya, Moore akan dimakamkan di Monaco, kota di mana dia tinggal bersama istri keempatnya, Kristina. Sejumlah artis pun memberi ucapan duka cita kepada Moore dan keluarganya. Di antaranya tentu saja para pemeran James Bond seperti Pierce Brosnan dan para seleb lainnya, semisal Michael Caine dan para Bond Girls.(wol/aa/cnn/dailymail/data1)

