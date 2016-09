Risiko Obat Kadaluarsa Pada Kesehatan

WOL – Dalam minggu ini ribuan obat kedaluwarsa ditemukan oleh Bareskrim Polri bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan di pasar Pramuka dan pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu, apa efeknya pada tubuh jika kita mengonsumsi obat kedaluwarsa?

Semua jenis obat harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa di kemasannya. “Tanggal kedaluwarsa adalah bagian penting untuk mengetahui apakah produk tersebut aman untuk digunakan dan akan bekerja sebagaimana yang dimaksud,” kata Ilisa Bernstein, Pharm.D., JD, Wakil Direktur Office of Compliance di FDA’s Center for Drug Evaluation and Research.

Tanggal kedaluwarsa dapat ditemukan tercetak pada label atau dicap ke botol atau karton. Menggunakan produk medis kedaluwarsa tentu bisa memicu risiko bahaya.

Obat-obatan kedaluwarsa dapat membahayakan kesehatan

Produk medis kedaluwarsa dapat menjadi kurang efektif atau berisiko, karena perubahan komposisi kimia atau manfaatnya berkurang. Bahkan, obat kedaluwarsa tertentu berisiko menjadi tempat bertumbuhnya bakteri dan antibiotik mungkin dapat gagal mengobati infeksi, yang kemudian akan menyebabkan penyakit yang lebih serius dan resistensi antibiotik.

“Setelah tanggal kedaluwarsa berlalu, tidak ada jaminan bahwa obat tersebut akan aman dan efektif,” kata Bernstein. “Jika obat Anda telah melewati kedaluwarsa, jangan menggunakannya.”

Obat kedaluwarsa bukan saja bahaya untuk orang yang memang diwajibkan oleh dokter untuk mengonsumsinya, tapi juga bisa membahayakan anak dan hewan peliharaan jika mereka tak sengaja mengonsumsinya. Karena alasan ini, sebaiknya Anda buang saja semua obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan.

Apa yang harus dilakukan dengan obat-obatan kedaluwarsa?

Pertama, baca label obat dan ikuti petunjuk pembuangan khusus yang tertera. Jika produsen menyediakan program pengembalian untuk produknya yang sudah kedaluwarsa atau kemasannya yang rusak atau bermasalah, lebih baik Anda kembalikan obat tersebut ke produsen.

Tempat penyimpanan

Cara dan tempat penyimpanan yang tepat adalah salah satu cara untuk membantu memastikan obat-obatan Anda akan tetap aman dan efektif hingga tanggal kedaluwarsa mereka.

Pastikan untuk membaca label untuk melihat apakah ada petunjuk penyimpanan khusus untuk obat Anda. Obat-obatan tertentu harus disimpan dalam lemari es dan yang lainnya tidak dapat terkena suhu tinggi.

Penyimpanan yang tidak tepat, seperti misalnya disimpan di tempat yang lembab, dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat sebelum tanggal kedaluwarsanya. Sebagian besar obat-obatan harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering. (kompas/nia)

