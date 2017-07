Raih Dua Puncak, Harry Styles Cetak Sejarah

LOS ANGELES,WOL – Salah satu personel One Direction, Harry Styles, mencetak sebuah sejarah baru. Ia menjadi satu-satunya orang yang memiliki debut album, single, dan filmnya menduduki posisi pertama di tahun yang sama.

Seperti diketahui, debut album solo Harry, “Sign of the Times”, sukses memuncaki tangga lagu US Billboard ketika dirilis awal tahun ini. Hal serupa juga terjadi kala ia menjalani debut di dunia seni peran. Film debutnya, Dunkirk, berhasil mempertahankan posisi pertama box office untuk dua pekan berturut-turut.

Meski sedang berada di puncak kariernya, Harry tetap saja rendah hati. Ia bahkan senang saat tidak diperlakukan spesial di lokasi syuting oleh sutradara Christopher Nolan. Harry mengaku senang dengan kenyataan bahwa Nolan tidak pernah mengetahui popularitas dirinya sebelum bermain di dalam film Dunkirk.

“Kupikir kepopuleran tidak diketahui sama sekali oleh Nolan dan aku suka seperti itu. Aku adalah orang baru di dunia ini (film), jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan karierku di dunia musik. Rasanya menyenangkan bisa menjadi bagian dari tim (Dunkirk). Aku harap aku bisa merasakan perasaan seperti itu lebih sering lagi,” ungkapnya seperti dilansir Contactmusic, Senin (31/7/2017).

Melebarkan sayap ke dunia akting nyatanya memang memberikan kesan yang sangat berbeda bagi penyanyi berusia 23 tahun tersebut. Pengalaman berbeda sangat ia rasakan ketika bekerja bersama dengan orang-orang di dalam sebuah proyek film.

“Ini benar-benar berbeda. Aku menikmati pengalaman ini. Menjalani sesuatu dengan perasaan berdebar-debar adalah hal yang bagus. Ketegangan yang aku rasakan secara personal justru membantu membentuk karakterku lebih banyak,” tambahnya.

Setelah sukses di musik dan film, Harry kini ingin menjajal sesuatu hal yang baru lagi. Meski demikian, ia belum memastikan apa lagi yang akan ia coba di masa mendatang.

Satu hal yang pasti, Harry Styles sangat bersyukur bisa menjajal dunia film melalui Dunkirk. Ia beruntung karena menjalani debut dalam sebuah film besar yang diisi oleh aktor-aktor besar.

“Aku belum benar-benar memikirkan sesuatu yang spesifik. Tapi aku ingin tetap melakukan ini (musik dan film). Aku menyukainya. Aku berada di dalam sebuah film dengan banyak aktor yang aku kagumi,” tutupnya.

