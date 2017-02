Prilly Latuconsina Jadi Seleb Paling Sosmed

WOL – Aktris Prilly Latuconsina berhasil memenangkan Seleb Paling Sosmed pada Seleb On News (SON) Awards 2017, Kamis (9/2) kemarin. Prilly merasa senang karena bisa menerima penghargaan pertama di tahun 2017 ini.

Dara berusia 20 tahun tersebut pun mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, teman-teman. Tentu saja, Prilly mempersembahkan penghargaan ini untuk para penggemar setianya.

“Terima kasih untuk SON Awards, i’m so happy to be here. Ini adalah award pertama saya di tahun 2017. Terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman dan fans saya, this is for you guys. Selamat malam,” ucap Prilly.

Prilly berhasil menang jadi Seleb Paling Sosmed dengan mengalahkan Laudya Cynthia Bella, Nagita Slavina, Ayu Ting-Ting, dan Syahrini. Seleb Senior Paling Hits dimenangkan oleh Ikang Fawzi, sedangkan Rizky Febian menjadi pemenang Seleb Junior Paling Hits.

Hamish Daud dan Nagita Slavina berhasil memenangkan nominasi dari Seleb Paling Macho dan Seleb Paling Menawan. Selanjutnya, Seleb Hijaber Paling Cantik dimenangkan oleh Laudya Cynthia Bella. Pesaing yang dikalahkan Bella adalah Alyssa Soebandono, Dewi Sandra, Zaskia Adya Mecca, dan Zaskia Sungkar.

Daftar Pemenang SON Awards 2017:

Mami Paling Wow: Ayu Ting-Ting

Papi Paling Gaul: Raffi Ahmad

Seleb Senior Paling Hits: Ikang Fawzi

Seleb Junior Paling Hits: Rizky Febian

Seleb Paling Macho: Hamish Daud

Seleb Paling Menawan: Nagita Slavina

Host Terfavorit: Chand Kelvin

Seleb Inspiratif: Wali Band

Seleb Paling Sosmed: Prilly Latuconsina

Seleb Hijaber Tercantik: Laudya Cynthia Bella

Tanda Cinta SON: Oon Project Pop

