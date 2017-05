‘Pirates of the Caribbean’ Geser Posisi ‘Bay Watch’

WOL – “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” dengan enteng meraih posisi teratas box office dan berhasil menenggelamkan “Bay Watch” di posisi ketiga.

Walt Disney mengatakan bahwa seri kelima dari franchise “Pirates of the Caribbean” ini telah meraup 62,2 juta dolar AS atau sekitar Rp828 miliar dalam tiga hari penayangan di bioskop.

Film yang menghadirkan bintang utama Johnny Depp itu diproyeksikan menghasilkan 76, juta dolar AS selama empat hari libur akhir pekan ini.

Sementara itu, Baywatch, yang dibintangi Dwayne “The Rock” Johnson hanya menghasilkan 18,1 juta dolar AS. Padahal, biaya produksi film yang juga dibintangi Zac Efron dan Priyanka Chopra itu menghabiskan 69 juta dolar AS.

Pendapatan “Guardian of the Galaxy 2” lebih baik di minggu ketiga dengan menambah 19,1 juta dolar AS.

Berikut 10 film yang masuk box office (dalam dolar AS):

1. “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” – 62,2 juta

2. “Guardians of the Galaxy Vol. 2” – 19.9 juta

3. “Baywatch” – 18.1 juta

4. “Alien: Covenant” – 10,5 juta

5. “Everything, Everything” – 62 juta

6. “Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” – 4,4 juta

7. “Snatched” – 3,9 juta

8. “King Arthur: Legend of the Sword” – 3,2 juta

9. “The Boss Baby” – 1,7 juta

10. “Beauty and the Beast (2017)” – 1,6 juta

