Perjuangan Panjang Melawan Alzheimer, Glen Camphell Tutup Usia

WOL – Penyanyi-gitaris Glen Campbell, “Cowok berlian imitasi” yang melakukan tur perpisahan untuk bermain seperti “Wichita Lineman” dan “Gentle on My Mind” sebelum penyakit Alzheimer merampas talenta, meninggal pada hari Selasa (8/8) di Usia 81 tahun.

Campbell meninggal di Nashville di sebuah fasilitas Alzheimer yang dikelilingi keluarganya, kata humasnya Sanford Brokaw.

“Dengan hati terberat kami mengumumkan bahwa suami, ayah, kakek, penyanyi legendaris, dan penyanyi legendaris kami, Glen Travis Campbell, pada usia 81 tahun, mengikuti pertarungannya yang panjang dan berani dengan penyakit Alzheimer,” katanya. Kata keluarga dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs resmi penyanyi tersebut.

Campbell mengumumkan pada bulan Juni 2011 bahwa ia menderita penyakit Alzheimer. Penyanyi “Gentle on My Mind” kemudian memulai tur perpisahan nasional yang berakhir pada bulan November 2012.

Campbell memulai karirnya sebagai gitaris sesi rekaman yang dianggap baik di Los Angeles sebelum menjadi perlengkapan musik di tangga lagu, radio dan televisi AS pada tahun 1960an dan 70an. Dia memenangkan enam Grammy Awards dan memiliki sembilan lagu No. 1 dalam karir lebih dari 50 tahun.

Ia merilis sebuah album studio terakhir pada bulan Juni 2017, yang disebut “Adios,” yang tercatat setelah tur terbungkus.

Tur tersebut ditangkap dalam sebuah film dokumenter yang disiarkan pada tahun 2015 oleh CNN, “Glen Campbell: I’ll Be Me,” yang dengan susah payah menangkapnya untuk mengatasi penyakit ini. Lagunya “I’m Not Going to Miss You” dari soundtrack film ini memenangkan Grammy Award untuk lagu country terbaik.

Kematiannya pada hari Selasa membawa upeti dari bintang musik country. (reuters/git/data2)

