Penyesalan Johnny Depp Jadi Aktor

JAKARTA, WOL – Johnny Depp tampaknya tak menikmati harta yang berlimpah hasil kerja kerasnya menjadi aktor. Bintang Pirates of the Caribbean itu tampaknya menyesal telah terjun ke dunia Hollywood.

Secara mengejutkan, Deep membuat pernyataan itu ketika dia menghadiri penayangan perdana Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, di Shanghai, Tiongok. Ketika itu wartawan menanyai Depp, apa yang bakal ia katakan kepada Depp muda.

“Saya akan mengatakan keluar dari bisnis ini secepatnya,” kata Depp merespons pertanyaan itu dengan tertawa. “Tidak, saya akan!” sebutnya.

Bahkan, jika Depp muda tetap bersikukuh ingin masuk ke dunia film, aktor 53 tahun itu bakal tetap mewanti-wanti keputusan itu. “Saya akan mengatakan, ‘bersiaplah, ini akan mengerikan,” ujar Depp.

Pesan itu tentu masuk akal jika melihat beratnya masalah yang menimpa Depp akhir-akhir ini. Mulai dari perceraiannya dengan Amber Heard hingga perang hukum dengan mantan manajernya.

Perceraian dengan Heard awal tahun ini membuat Depp mesti membayar uang perceraian senilai 7 juta dolar AS atau setara Rp93,3 miliar. Awal tahun ini pula, pemeran Alice Through the Looking Glass itu menjatuhkan gugatan atas tuduhan penipuan, kecurangan, dan kelalaian untuk mantan manajernya yang berasal dari The Management Group (TMG).

Depp meminta ganti rugi 25 juta dolar atau sekira Rp332 miliar kepada perusahaan yang sudah bekerja bersamanya selama 17 tahun itu. Namun, TMG justru menuntut balik Depp dan menyatakan bahwa sang bintang yang hidup penuh foya-foya.

TMG juga membongkar rahasia Depp bahwa ia tak pernah membaca skrip film yang dimainkannya. Pemenang Golden Globe itu rela membayar ratusan ribu dollar atau miliaran rupiah untuk teknisi suara yang bakal mendiktekan dialog yang akan ia perankan.

Dalam gugatan itu, TMG juga merinci beragam pengeluaran aktor berusia 53 tahun tersebut. Mereka menyatakan Depp mengeluarkan lebih dari 2 juta dolar AS atau Rp26 miliar per bulan. (wol/aa/cnn/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

