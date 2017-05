Paramore Siap Rilis Single Kedua, ‘Told You So’

LOS ANGELES, WOL – Jika ada band di era 2000an awal yang sangat dirindukan para penikmat musik sekarang, boleh jadi Paramore salah satunya. Band asal Tennessee ini memang banyak memberi pengaruh bagi kawula muda di masanya.

Setelah ditinggal pergi beberapa personel dan memasuki vakum selama beberapa tahun, beberapa waktu lalu Paramore kembali dengan single baru, Hard Times. Keseriusan Paramore untuk kembali ke industri musik pun nyatanya tak sampai di situ saja.

Dilansir dari DIY Magazine, saat ini Hayley Williams cs tengah bersiap untuk merilis single keduanya yang berjudul Told You So. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Paramore melalui halaman Facebook resminya baru-baru ini.

Jika menilik postingan yang ada, jelas tertulis kalau single Told You So dirilis pada Kamis (4/5) dan dibawakan di acara Beats 1. Semakin spesial karena single ini juga menjadi gaung kedua Paramore menuju kehadiran album terbarunya, After Laughter.

Album After Laughter sendiri merupakan rilisan penuh Paramore yang kelima dan menjadi follow up dari rilisan self-titled mereka di tahun 2013. Juga, Hayley Williams sebelumnya mengaku kalau ia dan Paramore sedang menikmati rekaman materi baru mereka saat ini.

“Menurutku kami merasa masih benar-benar senang, terutama dengan rekaman kali ini. Rasanya seperti ada banyak hal untuk dicoba dan ada banyak hal tentang kehidupan. Akhirnya kamu ada di titik untuk menyangkal kalau sekarang kamu adalah orang dewasa. Yeah, ini benar-benar rekaman gokil yang pernah dibuat,” aku Hayley. (wol/aa/diymagazine/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print