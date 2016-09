Parah! Terumbu Karang di Bali Dirusak

PERILAKU kurang baik yang dilakukan traveller di bawah laut kembali terjadi. Kali ini terumbu karang menjadi korban penyelam tak bertanggung jawab.

Terumbu karang yang seharusnya dijaga keberadaan dan keindahannya, justru dirusak dengan cara dicorat-coret dengan tulisan mandarin.

Tak hanya tulisan mandarin, di terumbu karang tersebut juga dicoret dengan nama orang, Miya dan Phey Lym.

Foto-foto tersebut menjadi perbincangan netizen setelah diunggah oleh laman Facebook OK Divers. Dalam keterangan foto, dijelaskan bahwa terumbu karang rusak ini telah dihancurkan oleh penyelam yang lalai.

Menurut informasi yang dihimpun Okezone, perusakan terumbu karang ini terjadi di situs penyelaman Toyopakeh, Nusa Penida, Bali.

“Like many of you, we believe that their dive guide should have known better than to let them do this and we will try to find out who it was,” demikian yang tertulis dalam keterangan foto.

Meski demikian, penyelam tak bertanggung jawab ini disebut telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun permintaan maaf tersebut tetap tidak dapat mengembalikan keadaan karang seperti semula.

“Meskipun ini tidak akan memperbaiki terumbu karang, kami menghargai kejujuran mereka dan percaya bahwa mereka telah belajar dari hal yang tak akan pernah mereka lupakan,” lanjutnya dalam bahasa Inggris.

Komunitas penyelam OK Divers juga meminta netizen untuk tidak melihat hal sebagai masalah SARA.

