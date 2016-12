Nikmati Liburan Natal dan Tahun Baru Dengan Sajian Kuliner Khas Adimulia

MEDAN, WOL – Desember merupakan bulan yang dinantikan oleh semua orang, bagi masyarakat yang mudik untuk merayakan Natal maupun yang senantiasa menyambut pergantian Tahun Baru 2017 yang dibarengi oleh libur panjang.

Kebersamaan dengan keluarga dan orang terdekat ketika Natal dan Tahun Baru selalu menjadi moment yang tidak terlupakan, apalagi dibarengi dengan jamuan makan malam dengan menu spesial.

Marketing Komunikasi Manajer Adimulia Hotel Medan, Herry Wahyudi, mengatakan selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru.

“Adimulia Hotel Medan memberikan penawaran menarik dengan sajian kuliner yang berada di Café de Palmo yang terletak di lobby hotel yang menyajikan sajian khusus. Yakni berupa makan malam buffet (all you can eat) dengan berbagai sajian menu istimewa dengan konsep citarasa Asia, Barat serta selera nusantara mulai dari makanan pembuka, menu utama hingga berbagai kue yang lezat,” tuturnya kepada Waspada Online, Senin (26/12).

Sementara sajian istimewa lainnya juga disuguhkan, tidak kalah menarik, mengangkat tema Christmas Sunday Brunch dengan berbagai pilihan makanan yang bisa dinikmati dengan makan sepuasnya (all you can eat), terdapat juga berbagai menu untuk anak-anak.

“Dimana makan malam Natal bisa anda nikmati hanya dengan IDR 328.000 per orang dan Christmas Sunday Brunch IDR 228.000 per orang,” ucap Herry.

Ditambahkannya, pergantian tahun di Adimulia Hotel Medan, Anda juga bisa menikmati makan malam buffett (31/12/16) istimewa di Café de Palmo dengan berbagai hiburan seperti live band, dekorasi khas Tahun Baru dan berbagai keseruan sembari menikmati makan malam.

“Sedangkan pada Tahun Baru 1 Januari 2017, Café de Palmo menyuguhkan New Year’s Sunday Brunch dengan berbagai keistimewaan dalam memasuki tahun baru,” tambahnya.

Makan malam buffet pergantian tahun bisa dinikmati dengan IDR 388.000 per orang dan New Year’s Sundah Brunch IDR 228.000 per orang. Apabila anda tertarik untuk sekaligus bermalam di Adimulia Hotel pada malam tahun baru, maka anda bisa menikmati harga khusus makan malam pergantian tahun untuk 2 orang sekaligus menginap 1 malam di Adimulia Hotel Medan seharga IDR 2.388.000 net.

Sedangkan bagi anda yang hanya ingin bermalam pada pergantian tahun, bisa menikmati harga IDR 1.888.000 net/kamar,” pungkas Herry.(wol/eko/data2)

