Nama Chance The Rapper Langsung Meroket

LOS ANGELES,WOL – Dalam malam penganugerahan Grammy Awards 2017, Chance The Rapper mendapatkan piala Grammy pertamanya. Uniknya, Chance langsung mendapatkan tiga gelar sekaligus, yakni Best New Artist, Best Rap Performance, dan Best Rap Album.

Otomatis, nama Chance The Rapper langsung melejit seketika setelah event yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Selasa (14/2) kemarin. Menurut Spotify, lagu Chance yang berjudul How Great langsung naik di-streaming oleh publik sebanyak 461 persen.

Secara garis besar, sumber The Independent mengatakan bahwa lagu-lagu Chance naik hingga 206 persen diakses di semua situs-situs streaming setelah Grammy. Lagu-lagu dari berusia 23 tahun tersebut berasal dari albumnya yang berjudul COLORING BOOK yang dirilis dari Mei 2016.

“Puji tuhan. Kemenangan ini kudapatkan atas nama Tuhan. Aku ingin berterima kasih untuk tuhan, ibuku dan ayahku yang telah mendukungku sejak kecil. Untuk Kristen, Kensli, dan semua orang di Chicago, aku bersyukur bisa berada di sekitar orang-orang yang mengagumkan selama hidupku. Aku tahu orang-orang berpikir bahwa menjadi independen berarti kamu melakukannya sendiri, tapi independent itu berarti kebebasan,” ucap musisi bernama asli Chancellor Johnathan Bennett saat menerima piala Best New Artist.

Setelah mendapatkan gelar Best New Artist dan dua piala lainnya dari Grammy, Chance langsung merayakannya dengan cara kecil-kecilan. Menurut sumber LA Times, Chance cukup gelarnya ini dengan ice cream dan pizza saja. Yang membuat moment tersebut makin menarik adalah perform dadakan dari kawannya yang juga seorang rapper, Migos.

Di Grammy Awards, Chance The Rapper menampilkan dua lagunya yang di-mash up yakni How Great dan All We Got. Tak sendiri, ia tampil bersama saudaranya Nicole, Kirk Franklin, Tamela Mann, dan Francis and The Lights.(wol/aa/theindependent/latimes/data1)

