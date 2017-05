Naik Pesawat, Gendang Telinga Gwen Stefani Robek

LOS ANGELES, WOL – Musibah menimpa Gwen Stefani. Pelantun Hollaback Girl itu harus membatalkan sebuah konser karena gendang telinganya robek dalam perjalanan ke panggung Las Vegas.

US Weekly melaporkan Gwen direncanakan untuk tampil dalam gala Keep Memory Alive: Power of Love. Acara tersebut digelar untuk menghormati sumbangan dana sebesar satu juta dolar AS dari petenis Andre Agassi.

Kabar tersebut disampaikan manajer Irving Azoff, yang mengabarkan bahwa Gwen harus dirawat di Cedars-Sinai Hospital dan diminta dokter agar tidak terbang atau menyanyi untuk sementara waktu. Kejadian tersebut terjadi tidak lama sebelumnya ketika Gwen tengah berada di dalam pesawat terbang.

Waktu pasti kesembuhan Gwen belum dapat ditentukan. Vokalis band No Doubt dan kekasih Blake Shelton ini pun terpaksa memberikan sebuah video permintaan maaf dan digantikan oleh Jennifer Hudson yang tampil bersama Bon Jovi. (wol/aa/usweekly/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print