Mike Lewis Mencari Ibu Tiri Untuk Kenzo

JAKARTA, WOL– Lima tahun sudah Mike Lewis menyandang status duda setelah bercerai dengan Tamara Bleszynski. Tak mudah bagi pria berdarah Kanada tersebut untuk bisa mendapatkan istri baru.

Mike mengaku hingga saat ini masih mencari sosok yang tepat untuk berada disisinya. Tak hanya itu, tapi ia juga mencari peran ibu tiri yang baik untuk putra tunggalnya, Kenzou Leon Bleszynski Lewis.

“Aku sampai sekarang masih cari step mother untuk dia (Kenzou),” ujar Mike di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Jumat (6/10/2017).

Terkait asal muasal profesi calon istri yang nanti akan mendampinginya, Mike mengaku belum memastikan apakah berasal dari dunia hiburan atau tidak.

“Aku tidak yakin (artis lagi),” tandasnya.

Terkait target pernikahan, bintang Hafalan Solat Delisa tersebut mengaku masih belum menemukan sosok yang tepat dan hanya melakukan hal yang terbaik bagi dirinya dan Kenzou.

“Now i dont know what’s going on. So, I just jalani hidup dengan focusing on my film. Jadi, lagi syuting terus fokus ke situ dulu. I just wanna be the best dad i can be,” pungkasnya.

“Sabar sesabar mungkin ketemu yang paling cocok so aku enggak mau maksa juga and enggak mau apa sih maksa ke orang yang belom cocok,” tambahnya.

Mike juga mengungkapkan bahwa saat ini memasang kriteria untuk calon istrinya kelak. Mulai dari cantik, pintar, pengertian hingga humoris.

“Kriteria i just need someone who’s real, honest jujur yang bisa menerima hidup Mike sebagai artis, susah juga dengan jadwal Mike yang sibuk syuting. Harus ikut rencana malam, juga mau enggak mau aku didampingi cewe cantik. Jadi orangnya harus bener-benar percaya diri, pinter, sangat humoris karena aku orang yang selalu becanda ya itu dia harus terima itu,” tutupnya. (wol/aa/okezone)

