Mengenal Artis Yang Tampil di North Sumatera Jazz Festival 2017

MEDAN, WOL – North Sumatra Jazz Festival kembali akan menghibur Kota Medan pada 20 Oktober mendatang. Edisi ketujuh kali ini akan dimeriahkan oleh sederet musisi jazz kondang di tanah air.

Sebut saja Maestro Ed Ness, Tulus, Erucakra & C Man (band aliran neo progressive jazz), Chelsea Hadi (R&B Jazz) serta Steven Aldo (Indian EDM Jazz Jamming). Para musisi tersebut akan tampil di Grand Ball Room JW Marriott Hotel Medan.

Agar tidak terlalu penasaran, inilah sekilas profil para musisi yang akan memeriahkan North Sumatera Jazz Festival (NSJF) 2017 mendatang.

Ed Ness

Dikenal sebagai The Maestro kelas dunia musik kontemporer klasik barat, Ed Van Ness berasal dari New Jersey (AS) dan John Cage School of Music. Ness memperkenalkan gaya string orkestral minimalis karya legendaris komponis musik klasik India dan jazz Terry Riley dengan komposisi terkenalnya Terry Riley “In C” Indonesia bag I yang diadakan di Medan bersama Erucakra Mahameru.

Dasar dari karya Terry Riley “In C” menunjukkan pengaruh musik gamelan Indonesia terhadap pengembangan baru gaya orkestra minimalis klasik barat. Ed juga dikenal sebagai instruktur musik klasik India di Universitas Sumatera Utara-Ford Foundation pada 1980an dan meluangkan banyak waktu dalam mengembangkan orkestra di Indonesia.

Ed juga dihubungkan erat dengan sejumlah nama besar seperti legendaris master biola musik klasik India, L Subramaniam dan L Shankar. Cara inovatif Ed sebagai dirijen sebuah orkestra sangat menentukan peran terbentuk dan berdirinya Nusantara Symphony Orchestra (NSO) di Indonesia.

Erucakra & C Man

Band pertama dunia beraliran Neo Progressive Jazz, Erucakra & C Man memproduksi salah satu karyanya berjudul “Aranti’s Code” (Top Hits iTunes AS dan Eropa) di Abbey Road Studios London pada 2010.

Berasal dari Medan, artis dan pimpinan band Erucakra Mahameru telah banyak memproduksi sejumlah talenta muda lokal tampil di panggung dunia. Debut Jazz Nasional SkyTV Korea Erucakra & C Man berjudul “Aranti’s Code” dan “Myrian Moment” disaksikan jutaan penonton Jazz Korea, mengantarkan popularitas Jazz Erucakra & C Man ke ajang dunia pada 9th Daegu International Jazz Festival 2016.

Album NEV CD Inovatif Erucakra & C Man berjudul “Live Under The Sun” pertama sekali diproduksi dan diluncurkan di Norwegia pada 2012. Sebagai Artist-And-Residence utama di ajang tahunan NSJF, Erucakra & C Man akhirnya mengumumkan Tur Konser Dunia 2017-2018 pertama yang dipromosikan oleh WEM Bravo dan Album Live berjudul “The Kingdom” pada 7th North Sumatra Jazz Festival 2017.