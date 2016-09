Makanan Kadaluarsa Ini Masih Bisa Dikonsumsi

WOL – Memahami perbedaan label kadaluarsa sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu yang aman untuk menyimpan makanan sehingga bahan tersebut tak berakhir di tempat pembuangan akhir.

Dilansir dari huffingtonpost.com.au, pada dasarnya, ada tiga jenis label yang dipasang oleh produsen makanan untuk membedakan apakah makanan yang mereka kemas atau produksi masih dapat dikonsumsi, yakni label baked by, use by, dan best before.

Label baked by biasanya digunakan untuk menunjukkan kapan produk tersebut diproduksi, sehingga dapat memberi petunjuk bagi calon konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak suatu produk.

Adapun untuk label use by, merujuk pada produk yang harus dikonsumsi sebelum memasuki tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, adalah produk best before, yang merupakan petunjuk bagi konsumen, jika produk tersebut masih dapat dikonsumsi meski tanggal terbaik untuk dikonsumsi telah lewat, hanya saja kualitas produk tersebut tak sama seperti masa terbaiknya.

Berikut adalah jenis makanan yang masih dapat dikonsumsi meski masa terbaiknya telah lewat:

1. Biji atau serbuk kopi

Usai dibuka, produk tersebut dapat disimpan ke dalam jar hingga dua minggu atau disimpan ke dalam wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam freezer selama satu bulan untuk memperlambat reaksi kimia dan mempertahankan rasa.

2. Selai

Sebelum dibuka, selai dapat bertahan selama dua tahun. Namun setelah dibuka, untuk memperlambat kadaluarsa, selai bisa ditutup rapat dan disimpan di lemari es dalam jangka waktu satu bulan. Buang ketika terjadi perubahan tekstur atau rasa dalam selai. Untuk selai kacang memiliki waktu simpan yang lebih lama, yakni 3-4 bulan.

3. Cokelat

Jika cokelat belum dibuka, maka dapat dikonsumsi di masa terbaiknya dalam jangka waktu satu tahun. Namun usai segel dibuka dapat bertahan selama 4-6 bulan di kulkas. Sangat penting diingat jika cokelat dapat menyerap berbagai rasa, karena itu harus dibungkus dengan baik.

4. Saus tomat

Produk ini memiliki waktu terbaik hingga satu tahun dan bila disimpan di kulkas dalam wadah tertutup bisa tahan hingga enam bulan.

5. Gula

Bahan makanan manis ini tidak memiliki batasan waktu kadaluarsa selama terhindar dari air dan disimpan dalam wadah rapat.

6. Susu cair

Usai dibuka, masukkan ke dalam lemari es, tapi tidak dapat disimpan lebih dari lima hari.

7. Soft drink

Memiliki waktu terbaik selama tiga bulan. Usai dibuka, simpan di lemari es dan ditutup rapat.

8. Pasta kering, beras, dan teh celup

Dapat disimpan dalam masa terbaik selama satu tahun.

9. Sayuran beku

Sayuran beku yang belum dibuka memiliki waktu terbaik hingga dua tahun. namun setelah dibuka dan dimaskukkan ke dalam freezer, maka akan bertahan selama satu bulan saja. Untuk dapat menikmati manfaat terbaiknya, simpan ke dalam wadah dan tutup rapat.

11. Jus

Bila segel belum dibuka akan bertahan dalam jangka waktu delapan bulan. Usai segel dibuka, simpan di lemari es, dan dapat bertahan dalam satu minggu.

12. Buah dan kacang-kacangan kaleng

Apabila belum dibuka memiliki waktu terbaik penyimpanan selama satu tahun, setelah dibuka, simpan ke dalam wadah tertutup dan masukkan ke dalam lemari es, karena dapat bertahan selama satu minggu.

13. Permen

Memiliki waktu penyimpanan terbaik cukup lama, yakni 1-2 tahun.

14. Mustard

Dapat disimpan dalam waktu dua tahun. Namun sekali dibuka, masukkan ke wadah tertutup dan simpan di lemari es, karena memiliki waktu terbaik penyimpanan selama satu tahun.

15. Minyak zaitun

Memiliki waktu penyimpanan terbaik selama 2-3 tahun. Meski dibuka, tidak akan mempengaruhi waktu terbaiknya.

16. Kecap

Memiliki masa terbaik cukup lama. Usai dibuka, simpanlah di lemari es untuk jangka penyimpanan terbaik selama 2-3 tahun.(tempo/ags/rth/data2)

