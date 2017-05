Lagu Baru Katy Perry Berjudul ‘Selamat Makan’

NEW YORK, WOL – Diva pop asal Amerika Serikat, Katy Perry, baru saja merilis lagu terbarunya. Setelah terlihat memiliki potongan rambut yang tidak biasa, lagu barunya berjudul Bon Appetit (Selamat Makan) juga terdengar begitu unik.

Lagu duet dengan Migis ‘Bad and Boujee’ ini baru saja dirilis beberapa hari lalu. Bon Appetit merupakan lagu keduanya setelah merilis Chained to the Rhythm pada Februari lalu. Mantan kekasih Orlando Bloom ini mulai kembali merilis lagu terbarunya sejak terakhir meluncurkan album Rise pada 2016. Sayangnya, Katy belum mengumumkan nama judul album kelimanya.

Jika lagu Chained to the Rhythm disinyalir menyindir para elite politik, cerita di balik lagu Bon Appetit lebih banyak menceritakan tentang NSFW. Percaya atau tidak, Katy bukan menceritakan mengenai makanan seperti judul lagu tersebut. Dalam Bahasa Prancis, ‘bon appetit’ artinya ‘selamat makan’.

Ternyata, lirik lagu baru Katy merupakan perumpamaan dari gairah seksual Katy, di mana setiap liriknya tersirat dan begitu menggoda, namun dengan kalimat yang lebih halus melalui makanan. Nada lagu tersebut juga begitu enerjik dan ceria, namun cukup menyenangkan untuk didengar.

Uniknya, Katy merilis lagu Bon Appetit dengan memberikan resep pie ceri untuk para penggemarnya melalui email dan media sosial. Hal tersebut membuat para penggemar merasa semakin dekat dengan Katy dan tergugah mendengarkan lagu barunya plus mencoba resep kue. (wol/aa/aceshowbiz/data2)

