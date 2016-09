Kolaborasi will.i.am-NESCAFÉ Dalam Creativity Reinvents The Classics

MEDAN, WOL – NESCAFÉ® Dolce Gusto®, sistem kopi premium non-konvensional, mengumumkan peluncuran kampanye global terbarunya “Creativity Reinvents The Classics” bersama musisi pemenang Grammy, will.i.am.

Kampanye ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kekuatan sebuah kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi, baik dalam hal musik maupun kopi.

Inti kampanye ini adalah sebuah film penuh energi dan semangat yang dibintangi oleh will.i.am di dalam studio bersama dengan NESCAFÉ® Dolce Gusto®, dan disutradarai oleh dua talenta terkemuka industri perfilman; Diego Contreras dan Salomon Ligthelm.

Sembari melihat will.i.am menginterpretasikan kembali lagu Otis Redding berjudul Sittin’ On The Dock of the Bay dengan gaya uniknya sendiri, film tersebut juga akan memperlihatkan NESCAFÉ® Dolce Gusto® menyulap secangkir kopi klasik menjadi sebuah pengalaman menikmati kopi yang luar biasa dan tak terbayangkan sebelumnya.

“Tak ada yang menyamai menggunakan kreativitas untuk menemukan kembali sesuatu yang klasik,” kata will.i.am dalam rilis yang diterima Waspada Online, Kamis (1/9) kemarin.

Selain film, penonton juga dapat menemukan konten memukau pada kampanye ini yang diperoleh dari wawancara eksklusif bersama will.i.am dan barista NESCAFÉ® Dolce Gusto®, Ola Persson. Dalam wawancara tersebut, will.i.am dan Ola Persson memaparkan empat langkah untuk menciptakan kembali sesuatu yang klasik di bidangnya masing-masing berkat kreativitas mereka.

“Sejak dulu, NESCAFÉ® Dolce Gusto® selalu menjadi merk kopi non-konvensional; kami ingin terus mendorong batasan-batasan yang ada serta menantang kategori kopi saat ini dengan mendefinisikan kembali arti sebuah kualitas,” ujar Axel Touzet, Vice President, Head of the Nescafé Dolce Gusto GBU.

“Saya berkolaborasi dengan NESCAFÉ® Dolce Gusto® karena inti kampanye ini adalah eksplorasi kreativitas, suatu hal yang begitu mendefinisikan diri saya dan berperan besar dalam pekerjaan saya. NESCAFÉ® Dolce Gusto® memiliki komitmen

menghasilkan kopi berkualitas tinggi, lezat, sama halnya dengan saya yang berkomitmen menghasilkan musik dengan kualitas terbaik,” ungkap will.i.am.

Dari 1 September, para fans dapat terlibat dengan konten-konten digital NESCAFÉ® Dolce Gusto®, seperti yang muncul pada situs https://www.facebook.com/dolcegustoid. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kampanye terbaru ini, silakan kunjungi https://www.dolce-gusto.co.id/reinvent-a-classic.(wol/aa/rls/data1)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

