Keren! Tamu Grammy Awards Dapat Hadiah Rp400 Juta

LOS ANGELES,WOL – Ajang penghargaan Grammy Awards 2017 kembali menyita perhatian. Seperti sebelumnya, mata dunia akan memperhatikan nilai goody bag atau tas tenteng hadiah acara yang akan diberikan.

Jika tahun lalu itu berjumlah 22 ribu dolar AS atau sekitar Rp294 juta, maka tahun ini Mirror melansir jumlah harga barang yang ada dalam tas tersebut akan bertambah hingga bernilai 30 ribu dolar AS atau sekitar Rp 400 Juta.

Melihat daftar barang yang dibawa pulang para tamu tahun lalu, diperkirakan akan berisi mulai dari dompet hingga perawatan kulit. Beberapa barang di antaranya adalah alat penata rambut dari Tools by Gina (250 dolar AS), pakaian merk Belldini (300 dolar AS), headset virtual relity (89 dolar AS), tur BigCat Rescue (500 dolar AS), pemesanan cocktail dari The Natural Mixologist (2.250 dolar AS), dan operasi plastik bersertifikat senilai 5.500 dolar AS.

Selain itu ada juga dompet senilai 125 dolar AS (Rp1,6 juta), shampoo dan conditioner hewan senilai (73,8 dolar AS), snapback Flos Floris (130 dolar AS) serta vitamin merk ternama.

Pada Grammy Awards 2017 yang digelar 12 Februari nanti di Staples Center, Los Angeles, sederet penyanyi ternama yang bakal tampil manggung adalah Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood, Bruno Mars hingga Keith Urban. (wol/aa/mirror/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

