Keren! Pitbull Bakal Guncang Jakarta

JAKARTA, WOL – Penyanyi Armando Christian Perez alias Pitbull dikabarkan bakal mengguncang penggemarnya dalam konser di Jakarta, 14 Mei nanti. Bagi pecinta musik hiphop pun bersiap-siap melihat aksi dari rapper berkepala plontos tersebut.

Dengan tajuk “Pitbull Climate Change Tour Live in Jakarta”, konser akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Hal ini bukan pertama kali bagi Pitbull tampil di Jakarta. Pada 2013 silam, Pitbull juga berhasil menghibur para pecinta musik hiphop di Tanah Air.

Wajib ditunggu penampilan pelantun I Know You Want Me pada konsernya tersebut. Mengingat rapper yang satu ini begitu terkenal seantero jagad dunia musik. Tak lupa, konser tersebut berjalan selama dua jam.

Konser Pitbull yang juga dijuluki The King of Dance dibagi menjadi dua kategori VIP. Untuk kelas kategori festival A dibanderol dengan harga Rp2,2 juta dan kategori Festival B Rp1,6 juta. (wol/aa/okezone/data2)

