Kepala BKKBN Sumut: Duta GenRe Jadi Figur dan Panutan Bagi Remaja

MEDAN, WOL – Remaja merupakan generasi harapan bangsa, masa depan bangsa akan sangat ditentukan oleh generasi muda. Kemajuan bangsa Indonesia kedepan bergantung bagaimana kita merencanakan dan menyiapkan remaja Indonesia yang berkualitas, yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosial yang kuat.

Indonesia akan semakin maju dimasa mendatang di segala bidang pembangunan, jika kita mampu melahirkan remaja yang unggul dan berdaya saing.

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Temazaro Zega ketika memberikan sambutan dalam acara Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (29/7) kemarin, di Raz Plaza Medan yang dibanjiri ratusan pengunjung dari berbagai Kab/Kota se-Sumatera Utara.

Permasalahan remaja saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan, kenakalan remaja masih sangat tinggi, nazpa, prilaku seks pra nikah, angka pernikahan dini yang masih cukup tinggi, serta berbagai tindakan negatif lainnya. Jika ini terus berlarut tentu akan menjadi bencana bagi bangsa kita. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah terus melakukan berbagai Program lintas institusi dengan pendekatan preventif,” terang Temazaro lebih lanjut.

Permasalahan remaja ini direspon cepat oleh BKKBN. “BKKBN sebagai salah-satu lembaga pemerintah merespon cepat dengan menggencarkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap remaja itu sendiri melalui pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja yang berbasis Pendidikan dan Masyarakat serta pendekatan kepada orang tua melalui Program Bina Keluarga Rema (BKR),” ujar pria yang pernah menjabat Direktur Ketahanan Remaja BKKBN Pusat ini.

Untuk semakin meningkatkan promosi Program GenRe ini, tentu diperlukan figure, role model, panutan, dan motivator yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik untuk dapat mengajak, mempengaruhi dan merubah perilaku remaja ke arah yang lebih baik.

Tahun 2017 merupakan tahun kelima digelarnya pemilihan Duta GenRe oleh BKKBN, setiap tahunnya Perwakilan BKKBN dari seluruh Provinsi se-Indonesia melaksanakan ajang pemilihan Duta GenRe dan mengutus setiap pemenang dari masing-masing Provinsi untuk bersaing dalam Pemilihan Duta GenRe di tingkat nasional.

“Sumatera Utara memang belum pernah mendapatkan Prestasi Terbaik dalam pagelaran Duta Genre di Tingkat nasional, namun kita patut bangga pada tahun 2012 dan tahun 2016 Duta GenRe Sumut menyabet gelar Duta GenRe Favorit Tk. Nasional. Untuk itu tahun 2017 ini, BKKBN Sumut akan berusaha lebih keras dengan menargetkan meraih Juara I di tingkat nasional,” ungkap Temazaro dengan nada optimis.

Malam Final Pemilihan Duta GenRe Sumut diikuti oleh 90 orang Finalis yang berasal dari 10 Kab/Kota se-Sumatera Utara, yang merupakan pemenang dari masing-masing Kab/Kota dan pemenang live audition yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Prov. Sumut. Riuh gemuruh suara pengunjung tidak henti terdengar memberikan dukungan semangat ketika para finalis melakukan runway diatas panggung utama.

Balutan busana yang digunakan finalis semakin membuat seluruh kontestan tampak gagah dan cantik yang membuat dewan juri semakin sulit menentukan pemenang.

“Semua peserta tampil dengan sangat baik, baik busana, make up, intelegensia, sikap, aksi panggung, kemampuan berbahasa ketika menjawab pertanyaan membuat kita dewan juri harus bekerja keras menentukan siapa yang terbaik, kami yakin Duta GenRe Sumut 2017 yang akan terpilih nanti dapat membawa harum nama Sumatera Utara di Tingkat Nasional,” ungkap Putri Mentari Sitanggang, Putri Indonesia Sumatera Utara Tahun 2016.

Gemuruh suara pengunjung pecah ketika MC mengumumkan pemenang Duta GenRe Sumatera Utara Tahun 2017. Sebagai Duta GenRe Sumatera Utara Tahun 2017 jalur Masyarakat untuk Putra diraih Sakanov Hutabarat, Putri diraih oleh Sylvi Dhea Angesti.

Sementara untuk Duta GenRe Sumatera Utara tahun 2017 jalur Pendidikan, untuk Putra diraih oleh Henson Tindaon, dan putrid diraih oleh Ridha Febrianty.

Pemenang Duta GenRe Sumut Tahun 2017 selengkapnya sebagai berikut, Jalur Masyarakat; (Putra) Juara I – Sakanov Hutabarat, Runner Up I Muhammad Renu Fatahilla, Runner Up II Panca Ramadhan; (Putri) Juara I Sylvi Dhea Angesti, Runner Up I Ayu Juwita, Runner Up II Viona Valencia. Jalur Pendidikan: (Putra) Juara I Henson Tindaon, Runner Up-I Muhammad Abdul Fattah, Runner Up II Wahyu Sunjaya; (Putri) Juara I Ridha Febrianty, Runner Up I Silvadiah Suci Utami, Runner Up II Trycory Indahsari.

The Best Favourite (Amalia Subhani), Best Persahabatan (John Piter, D.S), Best Intelegensia (Irma Nuraini). (wol/ags)

Editor: Agus Utama

