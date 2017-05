Keanu Reeves Tertarik Lanjutkan ‘The Matrix’

NEW YORK, WOL – Sukses trilogi The Matrix ternyata juga membuat aktor pemerannya Keanu Reeves susah untuk move on. Dalam wawancara dengan Yahoo!Movies, pemeran John Wick itu mengatakan adanya kemungkinan kembali ke peran Thomas Anderson/Neo aka The One itu.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang menyertainya. “Saya mau asalkan The Wachowskis mau untuk juga terlibat,” sebut Reeves, 52 tahun baru-baru ini.

The Wachowskis merujuk pada duo sutradara bersaudara, yakni Lana dan Lilly Wachowskis. Reeves menambahkan mereka yang menulis naskah dan menyutradarainya.

“Dan kita akan lihat, apakah ceritanya itu akan janggal, kalau begitu, kenapa tidak? Orang-orang tiada, tapi cerita tidak,” ungkapnya.

Dalam film terakhir dari trilogi The Matrix pada 2003 berjudul The Matrix Revolutions, Neo diceritakan mengorbankan dirinya untuk mengakhiri perang antara manusia dan mesin. Bagaimanapun, adegan akhir dari film itu masih terasa ambigu dan menggantung. Sati (Tanveer K Atwal) pernah menyampaikan adanya kemungkinan kembalinya Neo dengan The Oracle.

Saat ditanyai adanya kemungkinan ia kebali lagi bersama Neo, ia menjawab ‘suatu hari nanti’. Kemungkinan hari untuk kembali bersama itu sudah dekat, ketika Reeves juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali. Apalagi mengingat Hollywood yang kini gencar membuat film sekuel, reboot dan adaptasi live-action dari karya-karya klasik Disney.

Akun Twitter John Wick: Chapter 2 baru-baru ini usai pemutaran perdananya, membagi postingan foto yang memuat tiga pemeran terkenal the Matrix yakni Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss), dan Morpheus (Laurence Fishburne).

Postingan foto ini seketika mengingatkan akan film trilogi The Matrix, apalagi dengan keterangan penyertanya yang menyebutkan The Matrix bereuni. Sukses di John Wick membuatnya diperhitungkan lagi di Hollywood dan kemungkinan dibuatnya lanjutan The Matrix. (wol/aa/newyorkdailynews/data2)

