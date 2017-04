Justin Bieber Nyanyi Berbahasa Spanyol di Single ‘Despacito’

LOS ANGELES, WOL – Langkah dari dua penyanyi Puerto Riko, Luis Fonsi dan Daddy Yankee, menggandeng Justin Bieber sebagai kolaborator di lagu Despacito terbilang tepat. Tiga artis ini langsung membuat rekor di YouTube.

Hanya dalam waktu 24 jam saja, versi baru dari lagu yang telah memuncaki chart musik populer ini telah ditonton sebanyak 20 juta kali di seluruh dunia. Video ini menjadi catatan baru di YouTube pada tahun 2017 sebagai video yang paling banyak ditonton dalam sehari.

Dalam kolaborasi ini, Bieber tak hanya bernyanyi dalam Bahasa Inggris saja. Tanpa diduga, Bieber juga melibas lirik dengan berbahasa Spanyol. Versi original Despacito sendiri cukup populer sebenarnya. Di YouTube, Luis Fonsi dan Daddy Yankee sudah ditonton sebanyak 980 juta kali setelah sekitar bulan Januari kemarin.

Hal menarik lainnya, Despacito versi original melampaui apa yang dibuat oleh Ed Sheeran dengan single utamanya, Shape of You. Saat ini, Shape of You telah ditonton sebanyak 796 juta kali.

Selain di YouTube, Despacito menjadi pemuncak di chart Hot Latin Songs versi Billboard selama 11 minggu. Billboard Hot 100 sendiri Despacito versi asli berada di posisi ke-44. (wol/aa/kpl/data2)

